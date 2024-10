Romics XXXIII, i 50 anni di Frankenstein Junior si festeggiano con un panel

News Cinema

Sabato 6 ottobre, ultimo giorno del Romics XXXIII alla Fiera di Roma, si festeggia un classico del cinema comico: Frankenstein Junior di Mel Brooks, interpretato e cosceneggiato da Gene Wilder, compie 50 anni! In collaborazione con Nexo Studios, in un panel si parlerà del film culto, preparandosi alla sua riedizione al cinema per il 29 e 30 ottobre, in una smagliante nuova edizione in 4K.

I meravigliosi primi 50 anni di Frankenstein Jr. al Romics XXXIII