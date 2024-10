Romics XXXIII e Longlegs: un panel per curiosare dietro le quinte del serial killer di Nicolas Cage

News Cinema

Durante il Romics XXXIII, in questi giorni in corso alla Fiera di Roma, un panel si dedicherà a raccontare Longlegs, l'imminente thriller che vede tra i protagonisti Nicolas Cage come serial killer. Al cinema dal 31 ottobre.

La XXXIII edizione del Romics, in corso alla Fiera di Roma fino a domenica 6 ottobre, si tinge di giallo... e di horror: in un panel della manifestazione dedicata a fumetto, cinema e giochi si discuterà infatti dell'imminente Longlegs, il thriller orrorifico di Oz Perkins con Nicolas Cage nei panni di un efferato serial killer. BeWater distribuirà Longlegs al cinema dal 31 ottobre, in tempo per un Halloween caratterizzato dalle adeguate dosi di spaventi e indecifrabili angosce...

Longlegs, il thriller horror con Nicolas Cage è al Romics XXXIII