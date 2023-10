Romics XXXI, aspettando L'esorcista - Il credente, 50 anni di un mito

News Cinema

Nel giorno di chiusura della XXXI edizione del Romics alla Fiera di Roma, un incontro celebrerà i 50 anni dell'Esorcista, mentre in sala c'è già il nuovo L'esorcista - Il credente.

50 anni dall'Esorcista del compianto William Friedkin, mentre in sala c'è L'esorcista - Il credente, ripartenza di un ciclo che non ha mancato di terrorizzare generazioni: al Romics presso la Fiera di Roma un panel ripercorrerà questa saga e la sua importanza per il mondo del cinema, in una conversazione che si terrà domenica 8 ottobre, ultimo giorno della manifestazione crossmediale cominciata il 5. Vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del Romics, se siete interessati ad altri eventi o appuntamenti.

Romics e L'esorcista: 50 anni di un mito che continua con L'esorcista - Il credente