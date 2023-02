Rocky 7, l'idea c'era: Stallone posta gli appunti e scrive "non l'ho fatto per colpa del produttore"

News Cinema

Sylvester Stallone condivide su Instagram (e poi elimina) diverse pagine della bozza del copione per il settimo capitolo di Rocky che non ha mai visto la luce.

Se Rocky 7 fosse stato realizzato, forse non avremmo avuto la saga di Creed.

Rocky Balboa è il film che ha concluso la saga nel 2006 e lo ha fatto dignitosamente. Chi l'avrebbe mai detto che ci fossero state in seguito ulteriori discussioni tra Sylvester Stallone e i produttori per far proseguire la vicende del pugile più famoso della storia del cinema. A detenere i diritti sul personaggio sono sempre stati Robert Chartoff e Irwin Winkler, il primo deceduto nel 2015, il secondo oggi 93enne. I due vinsero l'Oscar per il primo Rocky, miglior film del 1976, con altre due statuette conquistate dal regista John G. Avildsen e dai montatori Richard Halsey e Scott Conrad. Incredibilmente solo Stallone rimase a bocca asciutta nonostante le due nomination come miglior attore e miglior sceneggiatore.

L'attore all'epoca ottenne un compenso di 75 mila euro e una percentuale sugli incassi che gli fece maturare 2,5 milioni di dollari. Stallone era un artista squattrinato e miracolato, non chiese niente di più perché "c'era una sorta di codice di condotta in questo business a quel tempo e non si andavano a scompigliare le piume della gallina dalle uova d'oro", disse in un'intervista di alcuni anni fa. I produttori però volevano continuare a spremere il franchise e sono andati da Ryan Coogler per fargli sviluppare un'idea sul figlio di Apollo Creed.

Rocky 7: la mancata realizzazione del film portò alla saga di Creed

Non sapevamo che prima di Creed, fosse stato chiesto a Sylvester Stallone di andare avanti con un nuovo film. Difficile per lui dire no alla sua creatura, a patto che potesse andare in una direzione per lui plausibile. Evidentemente l'idea di Stallone non si allineò alle richieste dei produttori che lasciarono perdere Rocky 7 per optare su un nuovo personaggio sviluppato da un autore più giovane. Stallone, non detenendo alcuna proprietà sul mondo narrativo di Rocky, non aveva voce in capitolo. Avrebbe potuto sottrarsi e non fare parte dei nuovi film, ma in Ryan Coogler trovò un ragazzo brillante che aveva le giuste idee per inglobare nella storia di Adonis Creed la figura di Rocky.

Oggi Stallone e il produttore Irwin Winkler, con i suoi eredi, sono ai ferri corti. L'attore ha chiesto più volte nell'arco degli anni passati di negoziare una cessione dei diritti, affinché anche la sua famiglia possa avere una rendita su qualcosa creato da lui. "È una questione dolorosa che mi divora l'anima, perché vorrei lasciare qualcosa di Rocky ai miei figli", diceva in un post su Instagram tempo fa. Stallone è tornato sui social per condividere alcuni stralci del copione di Rocky 7, scrivendo con un certo risentimento che "tristemente a causa di certi individui, non sarà mai realizzato, ma è qualcosa che voglio condividere con gli sfegatati fan". Il post è rimasto alcune ore online prima di essere cancellato.