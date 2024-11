Robin Williams regalò una bicicletta a Conan O'Brien per consolarlo: "Non riuscivo a credere che mi stesse pensando"

News Cinema

Conan O'Brien ha condotto per un solo anno il popolare The Tonight Show, prima di controversie che lo portarono ad abbandonare la rete. Ex comico del Saturday Night Live, era stato preso in simpatia dal collega Robin Williams. E quando Robin ti prendeva in simpatia...

Contesto: Robin Williams e Conan O'Brien erano amici. Conan è stato uno dei più popolari conduttori di talk show negli USA: iniziò come comico a fine anni Ottanta al Saturday Night Live, per poi avere l'onore di sostituire Jay Leno al Tonight Show, in un format che rimane molto popolare (portato in qui in Italia, con le dovute differenze, da Fabio Fazio e Alessandro Cattelan). O'Brien però rimase al Tonight Show per un solo anno, dal 2009 al 2010, perché la rete NBC lo mise alle corde per gli ascolti insufficienti, minacciandogli uno spostamento in un'altra peggiore fascia oraria, e di relegarlo in panchina a suo piacimento. In una delle ultime puntate, Robin Williams gli dedicò un canto irlandese, dove lo coinvolse in una presa in giro a valanga della rete stessa. Dietro le quinte, però, Williams era veramente dispiaciuto per l'amico e... Leggi anche Robin Williams, 10 anni dalla morte e 2 ricordi, uno commosso e l'altro buffo, da Sally Field e Billy Crystal

Robin Williams e la bicicletta sgargiante per Conan O'Brien

Conan O'Brien accettò una corposa buonuscita dalla NBC, chiudendo i rapporti con la rete che lo aveva ospitato per oltre vent'anni, non senza amarezza. In una delle ultime puntate del suo podcast intitolato "Conan O’Brien Needs a Friend", il comico e presentatore di origini irlandesi ha raccontato un'improvvisata di Robin Williams, che ne aveva intuito la sconfitta professionale in quel momento.

"Sono stato abbastanza fortunato da aver interagito alla grande con Robin Williams, prima che ci lasciasse." - racconta Conan - "Un esempio memorabile fu quando affrontai tutta la debacle del Tonight Show. Non avevo più lo show e non sapevo nemmeno se avrei avuto ancora una carriera. Tipo: cosa farò dopo? Sono steso sul pavimento del soggiorno a casa mia, mi squilla il telefono, rispondo ed è Robin Williams. Non so nemmeno come avesse avuto il mio numero: 'Come ti butta, capo? Andrai alla grande, andrai alla grande'!"

Williams sapeva che a Conan piaceva andare in bicicletta così come piaceva a lui, quindi gli impose di recarsi in un negozio a Santa Monica, dove avrebbe trovato come regalo una cruiser. O'Brien non sapeva nemmeno se crederci. Era uno scherzo? "Fatti un giro, ti farà sentire meglio. Ho detto di dipingerla con dei pazzi colori irlandesi. [...] Ti piacerà, capo. Contaci!" Conan rimase di sasso davanti alla bici: "Era una delle cose più orrende mai viste, tutta verde piena di trifogli! [...] L'ho ringraziato un sacco di volte. Davvero non riuscivo a credere che mi stesse pensando sul serio."

O'Brien aveva già raccontato l'episodio, poco dopo la morte di Williams dieci anni fa, aggiungendo l'orgoglio di Robin per il look improbabile del regalo: "Sembra ridicola, vero? Ti senti un deficiente quando ci vai in giro? Bene così!" Qui sotto un ricordo che O'Brien tributò a Robin nel 2014, poco dopo la scomparsa: era per lui "il miglior ospite possibile per un talk show".