Roberto Baggio il Divin Codino conquista la Cina, il film esce in sala!

Il Divin Codino, il film Netflix dedicato a Roberto Baggio, sta per avere a sorpresa (ma in realtà neanche tanto) un'uscita in sala nel mercato cinese.

La notizia è curiosa ma rende anche un po' orgogliosi: Variety segnala che il film Il Divin Codino di Netflix, dedicato a Roberto Baggio e disponibile da un anno e mezzo sulla piattaforma, avrà un'uscita in Cina, al cinema! È un curioso segno di quanto il pubblico cinese ami il calcio occidentale e soprattutto proprio il nostro Roberto. Leggi anche Roberto Baggio presenta Il Divin Codino: "combattere quando mi avvicino a quel che desidero è il mio karma"

Il Divin Codino esce al cinema in Cina, attesa dei fan di Roberto Baggio