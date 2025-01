Robert Pattinson ha seriamente pensato, qualche anno fa, di smettere di recitare e che il cinema fosse morto

News Cinema

Robert Pattinson, che vedremo il 6 marzo in Mickey 17, ha raccontato che, al principio di questo decennio, ha accarezzato l'idea di smetterla con il cinema. I film che venivano fatti non gli piacevano e le sceneggiature tutto erano fuorché interessanti.

C'è stato un periodo in cui Robert Pattinson ha pensato di smettere di fare l'attore perché pensava che il cinema fosse arrivato al capolinea, in particolare quello Hollywoodiano. Lui stesso lo ha dichiarato in un'intervista a Vanity Fair, dicendo anche che, per fortuna, in tempi recenti sono usciti film di grande qualità, sia in termini di regia che di sceneggiatura. Questi titoli lo hanno fatto innamorare nuovamente della settima arte e prossimamente lo potremo ammirare in Mickey 17 di Bong Joon Ho, in uscita il 6 marzo, e in The Batman 2, che entrerà in produzione durante l'anno. Ci sono infine da considerare una serie di progetti indipendenti, come Dye My Love di Lynne Ramsay (nel quale Pattinson duetta con Jennifer Lawrence) e The Drama, in cui è al fianco di Zendaya.

Il cinema era morto, le sceneggiature erano morte e anch'io cominciavo a non sentirmi bene

Parlando con Vanity Fair, Robert Pattinson ha dunque ammesso che, dopo il Covid e gli scioperi degli attori e degli sceneggiatori a Hollywood, ha iniziato a preoccuparsi per lo stato di salute del cinema. Ecco le sue parole:

È strano, ma negli ultimi anni, a cominciare dallo scoppio del Covid per proseguire con i vari scioperi, tutti andavano dicendo che l'industria cinematografica stava morendo, e non avevano torto. Io stesso avevo perso ogni entusiasmo, e quindi ho cominciato seriamente a preoccuparmi. Poi, però, negli ultimi mesi, sono arrivati dei film molto ambiziosi. Mi sembra che i film che quest'anno verranno candidati agli Oscar riveleranno uno scenario interessante, e sembra che all'improvviso sia venuto fuori un nuovo gruppo di registi di cui il pubblico è molto contento.

Sempre parlando con Vanity Fair, Robert Pattinson è entrato più nel dettaglio, spiegando, sempre a proposito dell'inizio degli anni 2020 e della crisi del cinema USA:

Era evidente anche leggendo le sceneggiature che venivano scritte. Ogni singolo attore, per due anni consecutivi, non ha fatto che ripetere: "Cosa succede? Non c'è niente di bello. Con questo non voglio dire che ogni film che veniva fatto fosse brutto, ma era comunque troppo legato alla politica degli Studios. In realtà non so bene cosa stesse accadendo e se fosse colpa del ritorno di Saturno, sta di fatto che adesso è pieno di opere interessanti.

Nel nostro piccolo, anche noi siamo felici perché stanno uscendo ottimi film. Se poi guardiamo al cinema italiano, opere come L’abbaglio, Diamanti e Luce ci inducono a pensare che non è vero che il cinema italiano stia attraversando un momento di difficoltà. Il cinema italiano vola alto, e all'estero se ne sono accorti in molti.