Robert Pattinson e Suki Warehouse aspettano il primo figlio: il video dell'annuncio di lei

Ci sono tanti modi per annunciare pubblicamente una gravidanza. Suki Waterhouse, compagna dal 2018 di Robert Pattinson, ne ha scelto uno molto particolare, che potete vedere nel tweet (o comunque Elon Musk lo chiami ora) qua sotto. La modella, attrice e cantante britannica, prima della sua esibizione con la canzone "Nostalgia" al Corona Capital Festival a Città del Messico, ha detto: "Ho pensato di indossare qualcosa di scintillante per distrarvi da qualcos'altro che sta succedendo qui (indicandosi la pancia), ma non sono sicura che stia funzionando", suscitando l'entusiasmo del pubblico presente.

"I thought I’d wear something sparkly to distract you from something else I’ve got going on... i’m not sure it’s working”



Suki Waterhouse announcing that she’s pregnant today at Corona Festival! 🤰🏼💕pic.twitter.com/MhZEkCJVgb