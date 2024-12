Robbie Williams e Better Man, l'irrefrenabile bisogno di attenzione

News Cinema

Guascone e sincero, fragile e strafottente Robbie Williams ha incontrato i giornalisti a Roma per parlare di un film che lo rispecchia in pieno un biopic originale e squinternato dal titolo Better Man in sala il 1 gennaio. Ecco cosa ha raccontato l'ex Take That insieme al regista Michael Gracey.

Entra zompettando indifferente ai 50 anni compiuti, con l’occhiale da sole aggressivo subito stemperato da una giacchetta rosa confetto lasciato all’aria da tempo, e dal telefonino sguainato per fare delle riprese dei presenti, "per mandarla a mia figlia, non crede che sia famoso". È una sintesi credibile della strafottenza e la disarmante fragilità di Robbie Williams, adolescenza come membro della boy band Take That e una carriera da idolo assoluto e rockstar da manuale dell’autodistruzione. Ma è in piena fase vitale, e ha avuto il coraggio di farsi raccontare in un dissacrante e toccante biopic, Better Man, in uscita il 1 gennaio per Lucky Red nelle sale.

Dopo la serata a Napoli ospite di X Factor, Williams insieme al regista Michael Gracey, geniaccio australiano del cinema musicale consacratosi con l’opera prima The Greatest Showman, ha incontrato alcuni giornalisti all’Hotel Hassler di Roma. Un musical in live action che ripercorre le tappe della “fulminea ascesa, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico Robbie Williams”. Che per l’occasione è rappresentato come una scimmia in CGI.

Come mai? Secondo il cantante, “il regista volevo che il mondo mi vedesse come mi vedevo io. Poi oggi si fanno molti biopic, ci hanno stancato e spesso sono tutti ripuliti. Qui abbiamo scelto autenticità e sincerità assoluta. E magari se non ci fosse stata una scimmia voi non sareste venuti così numerosi, magari solo la metà. Io e Michael ci siamo conosciuti a una festa, abbiamo parlato di noi e l’ho trovato affascinante. In una forma o in un’altra mi avrebbe fatto piacere se fosse entrato a far parte della mia vita, cosa che si è verificata con la regia di un film sulla mia vita. Stanno dicendo cose molto carine sul film e sono molto felice, ma finora non è uscito e se non sarà un successo la penserò diversamente”.

Come è stato strutturato Better Man? Così spiega il regista, “la scelta delle canzoni da utilizzare non è stata facile, visto il tanto materiale da cui potevamo prendere spunto. Come con l’opera devi inserire la canzone all’interno del contesto narrativo. Abbiamo cercato di trovare una canzone che si adattasse al momento, creandogli poi una cornice di riferimento, visto che ovviamente la canzone non era stata scritta per quel momento specifico. Se un ragazzino soffre perché il padre se ne va, la canzone giusta è una in cui si racconta del bisogno di amore. Quando Robbie era ragazzino solo le persone famose subivano il giudizio del mondo, oggi non è più così, chiunque viene giudicato dagli altri, per via dei social media. È estremamente pericoloso, specie se si parla di adolescenti. Rob mi ha detto una volta una cosa: se tu non mi vuoi bene, neanche io me ne voglio. Il che fa riflettere molto. Anche per questo alla fine del film c’è l’indirizzo di un’associazione per persone con difficoltà mentali o a livello psicologico. È importante sapere a chi e dove rivolgersi”.

In chiara sintonia, Gracey e Williams hanno anche rievocato quando un video appello del cantante è stato cruciale per convincere Hugh Jackman a prendere parte al progetto di The Greatest Showman, che versava in condizioni pericolose. “Per me non è strano spiegare chi sono con sincerità e autenticità assoluta”, ha aggiunto Williams, “perché sono così e sono abituato all’esposizione di me stesso, quello che che trovo inusuale è che mi dicano che la mia sincerità lo sia. Allora sì che mi stupisco e entro da una crisi esistenziale a un’altra. Mi piacerebbe dire che ho fatto il film per ragioni altruistiche, per dare sollievo alle persone, far capire la complessità della fama, della condizione umana. Ma invece l’ho fatto solo per prolungare la mia carriera. Detto questo, la stessa cosa è avvenuto quando ho fatto il documentario per Netflix. Sono un ricercatore di attenzione professionista, se non ricevo attenzione non esisto. È il carburante che alimenta il mio lavoro. Quando il documentario è uscito, ho ricevuto tantissimi commenti di persone che mi ringraziavano spiegando come avesse rappresentato qualcosa di importante per loro. E a quel punto è subentrato l’altruismo in me. Se l’effetto collaterale del mio narcisismo è che piace alle persone, le aiuta a guarire e si commuovono, allora mi fa sentire bene."

C’è una sequenza particolarmente elaborata, che lascia a bocca aperta, in cui sulle note di Rock DJ si esibiscono i Take That, in una serata Londra, a pochi passi da Piccadilly Circus. “La sequenza musicale a Regent Street, nel centro di Londra, è stata un miracolo, il numero più difficile che abbia mai dovuto affrontare. Un anno e mezzo per prepararlo, per una settimana abbiamo sigillato la strada e fatto prove e pianificazioni con cinquecento ballerini, i bus a due piani, taxi. Quando stavamo iniziando a girare, alla fine della settimana, è morta la regina. Che maleducazione che se ne sia andata in quel momento. Dieci giorni di lutto e quindi riprese bloccate, niente assicurazione perché non ti copre per un evento come la morte di una regina. Better Man è stato un film indipendente, quindi ci sono voluti altri cinque mesi per trovare i soldi per girare poi la sequenza, con tutti a dire che non sarebbe andata bene. Ma alla fine ce l’abbiamo fatta”

Sollecitato su cosa rappresenti per lui il corpo, strumento fra i principali del suo lavoro, così ha risposto, con la consueta sincerità. “Il corpo per me ha sempre rappresentato una fonte di malattia mentale. Ho sempre lottato con il peso, sono un tossicodipendente, soffro di dipendenza dal sesso, droghe, televisione, computer, cibo. Ora va molto bene con le droghe e l’alcol, ho smesso, anche con il sesso ho finito… ma il cibo e il mio corpo saranno sempre un problema, come mi vedo allo specchio è stato e continua a essere problematico. Fin da quando ero un bambino grasso ho sviluppato una nevrosi che è ancora parte di me. Al di fuori dei video musicali o dei film, i miei problemi legati al corpo persistono. Oggi sono fottutamene sexy. Grazie, lo so. Oggi va bene, ma potrà tornare a essere causa di grande vergogna e dolore”.

In conclusione qualcuno rievoca il 1994, quando i Take That parteciparono al Festival di Sanremo, in cerca di un ricordo di Williams, che ha risposto così, “che cazzo ne so, ero strafatto. Lo fanno ancora? Mi invitassero di nuovo”. Robbie Williams, signore e signori, un Better Man, sicuramente, un uomo migliore, ma soprattutto un irresistibile rockstar di una sincerità rinfrescante.