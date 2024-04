Ritratto di un amore, ecco il trailer del film con Vincent Macaigne e Cécile De France

News Cinema

Presentato nella sezione Cannes Première 2023, il film racconta la relazione passionale e artistica tra il celebre pittore Pierre Bonnard e la sua compagna ispiratrice, Marthe. Arriverà al cinema il 16 maggio prossimo.

Presentato in Selezione Ufficiale al Festival di Cannes dello scorso anno (sezione Cannes Première), e in questi giorni come film d'apertura di Rendez-vous, festival romano dedicato al cinema francese, Ritratto di un amore è il nuovo film Martin Provost nel quale si racconta della relazione passionale e artistica tra il celebre pittore Pierre Bonnard e la sua compagna ispiratrice, Marthe.

A interpretare questi due personaggi nel film troviamo due attori di grande livello: Vincent Macaigne e Cécile De France, il primo noto come alter ego cinematografico di Olivier Assayas o per film come Una relazione passeggera, la seconda star di film come I giovani amanti, Un po' per caso, un po' per desiderio, Lady J e l'indimenticabile horror Alta tensione.

In questo suo ottavo film, Provost ritrova i temi che gli sono più cari come il rapporto tra vita e creazione, ma soprattutto l’emancipazione femminile e il rapporto delle donne in relazione al mondo dell’arte e delle istituzioni, e li affianca a un doppio ritratto di coppia in una comédie d'amour carica di raffinato e sensuale erotismo che indaga l’amore, la passione, la vita d’artista, dando vita a un’opera di grande sensualità, impregnata di luce e malinconia.

Pierre Bonnard, si fece conoscere alla fine dell'Ottocento, proprio grazie agli intimi ritratti dell'enigmatica Marthe, sua musa nonché futura sposa, che per conoscere Bonnard e diventare la sua modella ideale si finse un'aristocratica italiana in rovina.

Questi di seguito sono il trailer italiano ufficiale, la trama e il poster di Ritratto di un amore:



Ritratto di un Amore: Trailer Italiano del Film con Cécile De France - HD

Una passione travolgente, un’unione indissolubile, un amore fuori da ogni schema. Quando il pittore francese Pierre Bonnard - post-impressionista nel giro di Degas e Renoir - incontra Marthe de Méligny, cerca solo una modella disposta a posare per lui. Quello che trova è molto più di una musa: Marthe si rivela un’anima affine, una compagna d’arte e di vita, una donna dallo spirito moderno e indipendente. Il celebrato regista Martin Provost (Séraphine, Violette) racconta questa relazione densa di fascino in un film lirico e commovente, una emozionante esplorazione del confine tra arte e vita che ha incantato il festival di Cannes.