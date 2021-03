Ritorno al futuro: Christopher Lloyd alla ricerca delle Delorean perdute in una mini serie Discovery [trailer]

News Cinema

Quante furono le Delorean usate sul set di Ritorno al futuro? Christopher Lloyd alias Doc Brown si mette in viaggio per trovarle in una mini serie di 4 episodi per Discovery+.

La risposta è 7. La domanda è: quante erano le Delorean usate sul set di Ritorno al futuro? Una mini serie in quattro episodi prodotta da Discovery+ si pone l'obiettivo di trovarle tutte, ma per farlo il presentatore Josh Gates non poteva non far salire a bordo colui che la macchina del tempo l'ha inventata: Doc Brown in persona. Christopher Lloyd va dunque alla ricerca insieme a Gates delle Delorean usate per le riprese della trilogia. Perché erano così tante? Per esigenze di riprese un'auto era destinata alle inquadrature ravvicinate, un'altra era meno rifinita e usata per i campi lunghi, un'altra era tagliata a metà per le riprese degli interni, un'altra era predisposta per la guida fuori strada, ecc...

Sapendo che l'originale, quella nelle migliori condizioni, è stata esposta per anni agli Universal Studios di Los Angeles e ora è stata spostata di qualche kilometro al Peterson Automotive Museum, Lloyd e Gates nella serie intitolata Expedition Back to the Future si mettono in viaggio alla ricerca delle altre sei auto, attraversando gli Stati Uniti e incontrando possessori di repliche di Delorean, collezionisti e fan di Ritorno al futuro. i due passeranno per Houston, Orlando e New York, dove risiede Michael J. Fox che farà un'apparizione nella serie, così come Lea Thompson, James Tolkan e Donald Fullilove, rispettivamente, Lorraine, il preside Strickland e il sindaco Goldie Wilson. Le Delorean trovate verranno messe all'asta e i ricavi saranno devoluti alla Michael J. Fox Foundation per la ricerca di una cura al morbo di Parkinson.

Qui sotto il trailer di Expedition Back to the Future che arriverà sulla piattaforma di Discovery+ negli USA il 15 marzo 2021. Si attende una comunicazione ufficiale per la versione italiana del servizio streaming.