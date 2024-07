Ricordiamo Walter Matthau con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Nell'anniversario della scomparsa vogliamo rendere omaggio al leggendario interprete comico attraverso cinque dei suoi film in streaming di successo.

Nell'anniversario della sua scomparsa (1 luglio 2000) vogliamo ricordare il grande Walter Matthau attraverso cinque dei suoi migliori film che potete trovare in streaming. Vincitore di un Oscar come miglior attore non protagonista, candidato altre due volte nella categoria principale, Matthau ha saputo inventare un “tipo” fisso sornione, scontroso, sarcastico e per questo irresistibilmente comico. La collaborazione decennale con l’amico e collega Jack Lemmon gli ha regalato la storia del cinema di genere, ma sarebbe davvero riduttivo pensare a Walter Matthau come a un interprete la cui grandezza era limitata ai toni leggeri. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dalla leggenda comica Walter Matthau

A prova di errore (1964)

Il dramma diretto da Sidney Lumet e interpretato tra gli altri da Henry Fonda vede Matthau recitare in un cast tutto o quasi al maschile, attori che devono rendere tesa e credibile la storia di un gruppo di persone intenta a sventare una minaccia nucleare. Realizzato in piena guerra fredda, A prova di errore venne all’epoca “offuscato” da il successo de Il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick, ma rimane comunque un lungometraggio perfettamente orchestrato, che sa incutere nello spettatore una sana paura del disastro. Cinema di impegno in un momento in cui impegnarsi serviva assolutamente Titolo di prestigio nella filmografia di Matthau. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Non per soldi…ma per denaro (1966)

La svolta in chiave comica non poteva arrivare col genio di Billy Wilder, il quale lo affianca per la prima volta a Jack Lemmon per una commedia amarissima sulla disonestà intellettuale dell’americano medio. I due attori si intendono a meraviglia, trasformando Non per soldi…ma per denaro in un film spassoso quanto amarissimo, uno spaccato sociale tra i maggiormente pessimisti del grande autore di Viale del tramonto. Matthau conquista l’Oscar come star a supporto, il film guadagna la candidatura per la sceneggiatura, ultima attribuita a WIlder. Titolo di rara efficacia, ma non va preso con le molle, come una commedia ridanciana ancora peggio…Disponibile su Amazon Prime Video.

La strana coppia (1968)

Doveva dirigerlo ancora Billy Wilder, poi non se ne è fatto nulla. Ma La strana coppia rimane un momento fondamentale nella carriera dei suoi attori, uno di quei titoli che ti proiettano dritto nell’Olimpo dei commedianti. Tratto da Neil Simon, il film di Gene Saks riesce a lavorare sulle differenze tra le psicologie dei protagonisti raccontando sotto la superficie la disillusione. Momenti di divertimento straripante si alternano ad altri di introspezione malinconica. Duetti impagabili per due titani che trovano un’alchimia straordinaria, capace di lavorare sugli opposti che indiscutibilmente si attraggono. Spassoso e profondo. Un classico che testimonia magnificamente un momento di cambiamento sociale. Disponibile su Sky, Amazon Prime Video, Paramount +.

Prima pagina (1974)

Nella filmografia del trio Billy Wilder/Jack Lemmon/Walter Matthau riteniamo Prima pagina il loro capolavoro. Ideato come film da camera, questo resoconto straripante sulle peripezie di un gruppo di giornalisti dediti a scoprire la verità su un caso giudiziario che comporta la pena capitale. Il film vede anche un gruppo di grandi attori a supporto, tra i quali Carol Burnett, Vincent Gardenia, Austin Pendleton, Allen Garfield e una magnifica Susan Sarandon. I movimenti all’interno dell’inquadratura di Prima pagina sono vertiginosi, a comporre un mosaico cinematografico di enorme eleganza e stilizzazione. La miglior trasposizione cinematografica di una pièce epocale. E che due protagonisti sontuosi…Disponibile su Sky, Apple Itunes, NOW.

Il colpo della metropolitana - Un ostaggio al minuto (1974)

Ritorno ai toni seri con uno degli action newyorkesi più celebrati degli anni ‘70, e giustamente. Il duello psicologico a distanza tra Matthau e un potente Robert Shaw è di quelli che non si dimenticano. Se si aggiunge la creatività di Martin Balsam e il supporto di Jerry Stiller, ecco che Il colpo della metropolitana - Un ostaggio al minuto diventa uno dei quei thriller che proprio non si possono perdere. Con un finale divertentissimo e un Matthau che sa essere teso quando serve, spassoso in altre circostanze. Film davvero gustoso anche a cinquant’anni di distanza. Purtroppo la metropolitana a New York è rimasta quasi la stessa…Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.