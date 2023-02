Ricomincio da capo e le liti tra Bill Murray e Harold Ramis sul set

News Cinema

Proprio quando si festeggia il trentesimo anniversario del cult di Harold Ramis Ricomincio da capo, il produttore del film torna a parlare di una lavorazione tutt'altro che serena.

Chi fa il nostro mestiere sarebbe diventato ricco sfondato, se, ogni volta che un interprete o un regista durante un'intervista gli hanno parlato di un set idilliaco, avesse ricevuto un euro. Ormai è quasi un luogo comune, ma non è detto che i film migliori nascano sempre da situazioni tranquille in cui tutti vanno d'amore e d'accordo. Quello che vi raccontiamo, però, ci dispiace particolarmente, perché ci dimostra che lo scontroso e cinico Bill Murray in Ricomincio da capo, il cult di Harold Ramis di cui quest'anno ricorre il trentesimo anniversario, non si comportava sul set in maniera molto diversa dal suo personaggio. Lui e Ramis, ricorda il produttore Trevor Albert, resero le riprese del film tutt'altro che piacevoli. Vediamo qual era il principale motivo d'attrito.

Trevor Albert sull'atmsfera sul set di Ricomincio da capo

In un'intervista a Hollywood Reporter, il produttore Trevor Albert ha raccontato che, almeno durante le riprese di Ricomincio da capo, Bill Murray attraversava, diciamo così, un momento difficile, che influì pesantemente sullo spirito della lavorazione. Questo nonostante Harold Ramis lo avesse diretto in Palla da golf e Ghostbusters senza problemi. Sul set di Groundhog Day, però, le cose andarono diversamente: "Furono delle riprese tese per svariati motivi. Fu una sfortuna e probabilmente ha reso il film meno divertente da fare. Ma si può comunque fare un ottimo film anche quando le persone non sono in perfetta armonia". I problemi tra Murray e Ramis iniziarono quando entrambi collaborarono alla sceneggiatura. A un certo punto Ramis mandò a lavorare al posto suo con Murray l'autore originale, Danny Rubin, perché era stanco di ricevere telefonate dall'attore alle 2 di notte e di non trovarlo quando lo cercava, perché questi si rendeva di proposito irreperibile. Lo stesso regista raccontò la storia dei loro dissapori al New Yorker nel 2004, quando, dopo il film, lui e Bill Murray non si parlavano più: "Quello che vorrei dirgli è proprio quello che diciamo ai nostri figli. Non devi fare i capricci per ottenere quello che vuoi. Dillo e basta". Dal canto suo Danny Rubin, sulla stessa rivista, raccontò che il motivo del contendere tra i due era principalmente il disaccordo sull'approccio al soggetto del film. Murray "voleva che fosse più filosofico e Harold continuava a ricordargli che si trattava di una commedia". Fortunatamente per loro, alcuni mesi prima della morte di Harold Ramis nel 2014, lui e Murray fecero pace. E ciò non toglie che, per quanto difficili siano state le riprese, Ricomincio da capo resta una delle commedie migliori mai realizzate.