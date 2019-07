Restiamo amici: video intervista al regista Antonello Grimaldi e al protagonista Alessandro Roja

News Cinema

Una truffa improbabile, fra commedia e film di rapina, una storia di amicizia con colpi di scena.

Tre amici si sono persi di vista per un po' di tempo, soprattutto i due inseparabili Alessandro (Michele Riondino), pediatra, e Gigi (Alessandro Roja), che da tempo vive in Brasile, e lo chiama per una richiesta urgente, quasi drammatica. Un momento che scatenerà una serie di equivoci, piccole furbizie, truffe ritornate carpiate, perché quando si è cresciuti insieme, anche se ci si rivede dopo anni, tutto sembra andare come se non fosse passato neanche un giorno,

Ci parlano di Restiamo amici, il regista stesso, Antonello Grimaldi, insieme al protagonista, Alessandro Roja, ovvero Gigi.