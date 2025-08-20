Restare di Fabio Bobbio apre la 10.SIC@SIC - 40. Settimana Internazionale della Critica di Venezia 82

News Cinema

A inaugurare, il 28 settembre, il programma di cortometraggi della 40esima Settimana Internazionale della Critica sarà il corto di Fabio Bobbio Restare, un road movie sulla provincia italiana e il desiderio di emancipazione dei giovani. Ne sono protagonisti Yile Yara Vianello e Zackari Delmas.

Ad aprire la 10.SIC@SIC - programma di cortometraggi della 40esima Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, sarà Restare di Fabio Bobbo, che parla di adolescenza e di una provincia italiana immobile nonostante il desiderio di cambiamento di coloro che la abitano. Il film sarà presentato in anteprima mondiale come evento speciale giovedì 28 agosto. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista insieme a Zelia Zbogar ed il film è stato girato nella regione piemontese del Canavese. A interpretare i due protagonisti sono Yile Yara Vianello (Corpo Celeste, La bella estate, La Chimera) e Zackari Delmas (che ricordiamo in Una sterminata domenica e ne Il mio compleanno). I due attori sono stati scelti per la loro forte somiglianza fisica e "una complementarità recitativa che esprime l'intensità del legame che li unisce, la cui natura al tempo stesso viene lasciata volutamente indefinita".

Restare: la trama e i temi

Prodotto da Ginko Film (Venezia) con Filmine (Torino) e Malfè Film (Torino), con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte - Short Film Fund, Restare si sofferma sul confine tra adolescenza ed età adulta ed esplora le incertezze e le difficoltà di una generazione da una parte cresciuta in mezzo alla natura e dall'altra incline a cadere nelle trappole dell'era digitale, in cui un contenuto scomodo può distruggere una persona o comunque cambiarne il destino.

Come scrive Fabio Bobbio nelle note di produzione del film:

Restare è un coming-of-age contemporaneo che coniuga gli stilemi del film d'autore tipicamente europeo con quelli del nuovo cinema rurale americano". Il film racconta inoltre "il desiderio di lasciarsi alle spalle il contesto che ci definisce e, insieme, la volontà di conservare l'essenza delle proprie radici".

Di cosa parla esattamente Restare? Il film nasce dall'osservazione della realtà di provenienza di Fabio Bobbio e di Zelia Zbogar, cresciuti nelle province del nord Italia. Ecco la sinossi ufficiale del cortometraggio

Nella sua ultima giornata al bancone della tavola calda, Sara si appresta a lasciare la provincia. Denis la osserva, tentando di trattenere ciò che entrambi temono di perdere. In un paesaggio cristallizzato e sospeso, il loro addio rivela la profondità del loro legame e la struggente intensità del distacco.

Autore, regista e montatore nato nel 1980, Fabio Bobbio ha diretto nel 2016 il lungometraggio I Cormorani, candidato ai Nastri d'Argento 2017 come miglior docufilm, vincitore del Doc It Award come miglior produzione e designato Film della Critica dal SNCCI. Attualmente il regista sta sviluppando due lungometraggi di finzione come co-sceneggiatore e regista: I Fuochi, scritto con Zelia Zbogar e prodotto da Ginko Film, e Le Cose Vicine, scritto con Damiano Garofalo e Pietro Masciullo.