Reprisal: il film thriller con Bruce Willis e Frank Grillo, su un eroe per caso

Domenico Misciagna di 30 maggio 2020

Reprisal con Bruce Willis e Frank Grillo è un thriller giallo in cui una rapina dà il via a un'incontrollabile catena di eventi per un pacato direttore di banca.

Reprisal (film del 2018) è un giallo thriller d'azione diretto da Brian A. Miller e interpretato da Bruce Willis e Frank Grillo. La vicenda racconta di Jacob, un tranquillo direttore di banca (Grillo), che subisce il trauma di una violenta rapina, durante la quale viene ucciso un collega. Ossessionato da quello che è successo, con un matrimonio meno sereno di quel che sembra anche per via di una grave malattia di sua figlia, Jacob vuole farsi giustizia da solo. Coinvolgerà nella caccia un ex-poliziotto suo vicino di casa, James (Willis), ma la situazione è destinata a degenerare. Come ci conferma nel materiale promozionale del film Frank Grillo, il suo personaggio affronta una metamorfosi.



Reprisal: Il Trailer Ufficiale del Film - HD Jacob è un uomo medio, non mi chiedono spesso di farli. E' un buon uomo, un uomo comune, con una bella moglie. Viene messo in una circostanza che altera il corso di quella che sembrava una vita convenzionale che non stava andando al meglio. E' costretto ad alzare la testa, a diventare qualcosa che non avrebbe mai pensato di essere, intraprende un viaggio, e alla fine diventa un uomo molto diverso, migliore. Reprisal (traduzione letterale "rappresaglia") è tuttavia anche un film che può riservare sorprese a chi non stia particolarmente attento. Ci sprona a tenere gli occhi bene aperti il suo regista Brian Miller... Continuerete a porvi domande: una delle cose che volevo faceste era rivederlo subito. Perché quando lo vedrete una seconda volta, noterete cose, ho messo un sacco di specchi per le allodole, ci sono un sacco di piccoli elementi in questo film, c'è qualcosa sotto che connette tutto.

