Rene Kirby è morto: l'attore di Amore a Prima Svista, nato con spina bifida, aveva 70 anni

News Cinema

Muore a 70 anni, dopo una lunga degenza in ospedale, l'attore e ginnasta Rene Kirby, noto per il suo ruolo nella commedia Amore a Prima Svista. A dare il triste annuncio è il fratello Jon Kirby.

Rene Kirby, noto per il ruolo di Walt nel film Amore a prima Svista (2001), si è spento l’11 luglio 2025 all’età di 70 anni presso l’University of Vermont Medical Center, dopo un ricovero durato due mesi per complicazioni lievissime a esofago, reni e vescica. Il fratello Jon Kirby ha confermato la notizia alla rivista locale del Vermont Seven Days, rivelando che Rene, nato con la spina bifida, aveva problemi all'esofago, ai reni e alla vescica. Il suo stato di salute era gravemente compromesso da infezioni preesistenti.

Ricordando l'attore, Jon, che viveva accanto al fratello Burlington, ha dichiarato: "Mi ha semplicemente dimostrato che non ci sono limiti a ciò che una persona può fare".

Rene Kirby è morto: vita e carriera dell'attore nato con spina bifida

Kirby è nato il 27 febbraio 1955 a Burlington, Vermont, e conviveva dalla nascita con la spina bifida, una malformazione congenita della colonna vertebrale. Nonostante le sue difficili condizioni, sin dalle scuole superiori si è distinto come ginnasta, praticando anche sci e ciclismo a mano. Kirby raccontava di aver imparato fin da bambino a muoversi usando le mani e di non essersi mai considerato “disabile”. Fino all'autunno del 2024, è stato spesso visto girare per la sua città con la bicicletta a tre ruote.

Quanto alla carriera cinematografica, tutti lo ricordano grazie alla già citata commedia dei fratelli Farrelly, Amore a prima vista, in cui ha recitato al fianco di Jack Black e Gwyneth Paltrow. Il personaggio di Walt, che condivideva con l'attore la stessa condizione fisica e i valori di autenticità e accettazione, fu scritto appositamente per Kirby. In seguito è apparso anche in Fratelli per la pelle (2003), nei panni di Phil Rupp, e in un episodio del dramma HBO Carnivàle (2005), nel ruolo di Hoppy.

Al di là del cinema, Kirby ha portato avanti molte attività: è stato carpentiere, aiutando il fratello Jon nelle ristrutturazioni e ha lavorato per vent’anni in IBM. Ha affrontato diverse battaglie, per quanto riguarda la salute: è guarito da un cancro alla gola, ma il trattamento imponeva la rimozione della laringe, con conseguente perdita della voce. Non potendo più parlare, comunicava attraverso mezzi digitali. Jon ha ricordato soprattutto la determinazione di Rene: il suo motto era “You don’t have to stand up to stand out (Non devi farti notare per distinguerti)", e incarna perfettamente il suo approccio alla vita.

Kirby lascia la madre e sei fratelli. Le sue performance e la sua storia personale restano un potente esempio di inclusione, dignità e speranza.