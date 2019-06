Rambo 5 - Last Blood: Ecco il primo trailer ufficiale anche in italiano!

37 anni dopo il primo film, arriverà nei cinema italiani il 14 novembre prossimo, distribuito da Notorious Pictures, il quinto capitolo di una saga diventata un cult: Rambo 5 - Last Blood vede il ritorno di Sylvester Stallone nei panni di uno dei due personaggi (insieme a Rocky) che lo hanno reso una star planetaria: John Rambo, il veterano di guerra del Vietnam ed ex soldato delle forze speciali dell'esercito americano.

Dopo avervelo mostrato qualche giorno fa nella sua versione originale, possiamo ora presentarvi il primo trailer del film in italiano:



Rambo: Last Blood: Il Teaser Trailer Italiano Ufficiale - HD

Dopo aver abbattuto soldati sovietici in Vietnam e Afghanistan, e massacrato brutali combattenti dell'esercito birmano, in questo che dovrebbe essere l'ultimo capitolo della saga, ritroviamo John Rambo tornato nel ranch di famiglia per iniziare finalmente una vita tranquilla. Ben presto il suo destino lo strapperà alla quiete e lo riporterà a scatenare l'inferno contro un ultimo nemico.

Oltre a Sly, il cast del film diretto da Adrian Grunberg comprende Paz Vega, Adriana Barraza, Sergio Peris-Mencheta, Joaquin Cosio, e Oscar Jaenada.

Questo qui sotto è il teaser poster italiano del film: