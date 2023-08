Radical Wolfe: il trailer ufficiale del documentario sul grande Tom Wolfe

News Cinema

Il giornalista e scrittore statunitense, inventore del New Journalism e di termini oramai svuotati di senso come "radical chic", viene raccontato in un film di cui vi mostriamo il trailer ufficiale.

Per sapere chi è stato Tom Wolfe, più che leggere queste righe dovreste leggere i suoi articoli e i suoi libri.

Ma, forse, per comprendere l'impatto culturale e l'influenza di questo giornalista e scrittore, nato nel 1930 e morto nel 2018, potrebbe essere sufficiente dire che è stato colui che ha inventato il termine "radical chic", quello di cui oggi si abusa e che soprattutto si usa a sproposito, e che fu invece coniato da Wolfe in un articolo in cui raccontava di una festa a casa di Leonard Bernstein (quello che Bradley Cooper racconta in Maestro, tra pochi giorni proiettato a Venezia) a cui erano state invitate le Black Panthers e che aveva come scopo raccogliere fondi per la loro causa.

In ogni caso: quel che è certo è che Wolfe è stato il padre del New Journalism (altro termine da lui coniato), quel nuovo modo di scrivere sui giornali nato negli anni Sessanta che prevedeva una rivoluzione dello stile e del linguaggio giornalistico, che diventava sempre più simile a quello letterario. E ancora di più che Wolfe è stato scrittore sopraffino, capace di avere un impatto sulla cultura dei suoi tempi che ha pochi eguali.

A Wolfe il regista Richard Dewey ha dedicato un documentario che si intitola Radical Wolfe e che racconta la sua vita e la sua carriera, i suoi celebri articoli e libri come "L'Acid Test al Rinfresko Elettriko" e "Il falò delle vanità" (quello diventato un film di Brian De Palma).

Il film è basato su un ritratto di Tom Wolfe scritto da Michael Lewis per Vanity Fair e comprende interviste con lo stesso Lewis, un altro grandissimo come Gay Talese, Lynn Nesbit, Terry McDonell, Tom Junod, Christopher Buckley, Niall Ferguson e Alexandra Wolfe, figlia di Tom. A recitare brani delle opere di Wolfe nella versione originale del film è Jon Hamm.

Radical Wolfe verrà presentato in anteprima a New York il 15 settembre, e poi dovrebbe prendere il via una distribuzione in tutti gli Stati Uniti. Come che sia, speriamo di riuscire a vederlo presto anche qui in Italia, magari su qualche piattaforma.

Questi sono il trailer e la trama ufficiale del documentario:





Da reporter di punta del Washington Post a leader del movimento del New Journalism, Tom Wolfe è stato in prima linea nel ridisegnare il modo in cui vengono raccontate le storie americane. Riconoscendo l'importanza delle sottoculture e delle comunità, Wolfe ha documentato di tutto, dai piloti di auto da corsa nelle campagne agli hippy di Haight Ashbury fino agli astronauti dell'Apollo, e la sua capacità di colmare i divari culturali e di classe affrontando storie centrali per la vita americana è stata unica nella narrativa e nella saggistica. Con uno stile distintivo e spesso imitato, l'opera di Wolfe comprende alcune delle storie più memorabili e di maggiore impatto culturale del XX secolo, come "La stoffa giusta", "Il falò delle vanità" e "L'Acid Test al Rinfresko Elettriko".