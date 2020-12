"Quest'anno arriviamo fino a casa vostra": Boldi e De Sica ci raccontano Vacanza su Marte in una video intervista

News Cinema

Il ritrovato due comico della risata di Natale, Christian De Sica e Massimo Boldi, ci racconta in questa video intervista il nuovo film delle feste, appena uscito in streaming, in cui Neri Parenti ci conduce in Vacanza su Marte.

Eccoli ancora una volta insieme, dopo aver interrotto una pausa di anni con Amici come prima. Massimo Boldi e Christian De Sica tornano a essere diretti da Neri Parenti per riformare una squadra che ha segnato la storia del cinema comico italiano, dal cinepanettone alle varie e talvolta differenti declinazioni della risata. Incassi da favola, crisi e risalite, a loro modo rappresentano una cartina di tornasole degli alti e bassi del nostro paese. Questa volta si sono posti una sfida davvero curiosa, quella di prendere la via dello spazio, per andare In Vacanza su Marte. Un ritorno alla commedia fatta di equivoci, con addirittura in questa occasione un rapporto fra i due declinato, anche, come padre e figlio. Tutta colpa di un buco nero. Insieme a loro, questa volta, ci sono attrici del calibro di Milena Vukotic, Lucia Mascino e Paola Minaccioni.

Ma lasciamo che siano loro a parlarcene, a Massimo Boldi e Christian De Sica, che ci raccontano come si sono trovati In Vacanza su Marte, arrivando fino alle case dei propri spettatori, non potendo causa Covid uscire nelle sale cinematografiche. Il film è già disponibile sulle piattaforme digitali in streaming.

In Vacanza su Marte in streaming: ecco dove vedere la nuova commedia con Christian De Sica e Massimo Boldi Leggi anche