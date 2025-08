Quentin Tarantino ricorda l'amico Michael Madsen al memoriale per la sua scomparsa con un aneddoto dal set de Le iene

News Cinema

Un mese dopo la morte, a 67 anni, di Michael Madsen, Quentin Tarantino lo ricorda con un aneddoto accaduto sul set de Le iene.

Il 3 luglio Michael Madsen ci ha lasciato a soli 67 anni. Esattamente un mese dopo, riporta TMZ, Quentin Tarantino ha ricordato il collega ed amico ad un Memoriale privato che si è svolto nel suo cinema, il Vista Theatre di Los Angeles. Durante la serata, il regista ha raccontato un aneddoto sul supporto avuto dall'attore durante un momento molto difficile della lavorazione de Le iene, che riguarda uno degli anziani, assieme allo scrittore Eddie Bunker, protagonisti del film, Lawrence Tierney, sulla cui problematicità potete trovare abbondanti testimonianze in rete.

Michael Madsen in supporto di Quentin Tarantino

Ecco cosa ha raccontato Tarantino, del difficilissimo rapporto con Tierney (che nel film interpreta il boss John Cabot, che dà la dritta per la rapina a Harvey Keitel e lo incarica di mettere su la squadra) e dell'affettuoso supporto ricevuto da Michael Madsen, importantissimo soprattutto per il fatto che si trattava del primo film di un regista molto giovane:

Era l'ultima ora dell'ultimo giorno della prima settimana di riprese. Non avevo mai diretto un film prima di allora. E Lawrence Tierney era un fottuto incubo. Era fuori di testa ed era il mio primo film e avevo a che fare con questo pazzo dal lunedì alla domenica. Tutti gli altri attori e la troupe non lo potevano soffrire. E all'improvviso si mette a urlare contro di me, fa qualcosa di irrispettoso. Anche altre volte era stato irrispettoso, ma quasi senza volerlo. Stavolta voleva proprio farlo.

A questo punto, come riporta Variety, Tarantino ripete la propria reazione, con tanto di colorite espressioni, alle offese di Tierney, che si concluse col suo licenziamento dell'attore, tra gli applausi di tutta la troupe. Dopo averlo fatto, però, il regista non si sentì affatto meglio, anzi, pensò che la propria carriera fosse iniziata e finita lì: "Ho passato una settimana a riprendere quello stronzo e l'ho appena licenziato. La Live Entertainment (produttrice del film, ndr) mi licenzierà. Ecco finita la mia carriera. Ce l'ho avuta finché è durata. Ma ho dovuto farlo, dovevo farmi rispettare". Ed è a questo punto che entra in gioco Michael Madsen, che gli lascia questo messaggio sulla segreteria telefonica, che Tarantino ricorda imitando l'inconfondibile voce di Mr. Blonde

Ehi Quentin, sono Michael. Chiamo solo per dire che ho molto rispetto per quello che hai fatto stasera. E' stato importante e doveva essere fatto. Ti stava rompendo le palle e hai dovuto farlo. E voglio che tu sappia che io lo rispetto, ti rispetto come regista, come capitano/, e come uomo. Sono dalla tua parte amico. Grazie.

Una dimostrazione di affetto e di fiducia che Tarantino ha giustamente ricordato,, in memoria del carattere dell'amico scomparso. E se vi state chiedendo chi era Lawrence Tierney...

Lawrence Tierney: attore e uomo problematico

Quando Tarantino, da sempre cinefilo, gli affida il ruolo del boss in Le iene, Lawrence Tierney (scomparso nel 2002) ha 73 anni, ma per la sua lunga lotta con l'alcolismo ne dimostra molti di più. Ha alle spalle una carriera da ottimo caratterista, che purtroppo ha risentito della sua dipendenza. Nato a Brooklyn, New York, il 15 marzo 1919, Tierney proveniva da una famiglia irlandese-americana. Dopo aver tentato varie professioni, tra cui pugile e operaio, Tierney si dedica alla recitazione. La sua carriera cinematografica decolla negli anni '40. Raggiunge la notorietà interpretando il ruolo di John Dillinger nel film del 1945 Lo sterminatore, con cui inizia la sua caratterizzazione di personaggi duri e spietati. La sua carriera viene però ostacolata dall'alcolismo e dal temperamento violento, che lo vede protagonista di numerose risse per cui viene ripetutamente arrestato e comprensibilmente messo ai margini dal cinema dei decenni successivi, tanto che per sopravvivere fa il tassista e si dedica a lavori occasionali. Compare comunque in piccoli ruoli in L'onore dei Prizzi e Una pallottola spuntata. Tarantino, che lo ammira molto, gli offre l'ultimo importante ruolo della sua carriera, dove, nonostante quello che vi abbiamo raccontato sopra, offre una prova efficace e minacciosa.