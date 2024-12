Quentin Tarantino attaccato per la lode a Joker 2: "Ma che ve ne frega di quello che piace a me?"

News Cinema

Ospite del podcast di Joe Rogan, Quentin Tarantino è tornato sulla sua difesa (spiritosa) di Joker Folie à Deux: gli ha causato un fiotto di insulti in rete. Insulti pesanti. Ma Quentin non è uno che risponde di fioretto a insulti pesanti...

Quentin Tarantino un mese e mezzo fa aveva difeso Joker: Folie à Deux, ritenendolo con ironia un film anarchico proprio come il Joker, un film disposto persino a destabilizzare la fanbase. Non l'avesse mai fatto: le fanbase non si toccano, così Quentin si è visto sommerso da insulti di vario tipo, anche pesanti. Unico problema: non parliamo di un autore a cui piace fare la vittima, né è uno che gioca di fioretto, per cui gli hater hanno trovato il tono che si meritano. Se poi Tarantino è ospite del podcast di Joe Rogan, che di certo non pone limiti ai suoi intervistati... Leggi anche Joker Folie à Deux, a Quentin Tarantino è piaciuto: "Praticamente l'ha diretto Joker stesso, è come un grande vaffa-"

Quentin Tarantino contro gli attacchi per la difesa di Joker 2: "Dico solo che un film mi è piaciuto, mica mi pagano, sono un fottuto stronzo solo per questo?"

A quanto pare per molti che hanno detestato Joker: Folie à Deux è stato inaccettabile che una personalità come Quentin Tarantino l'avesse difeso al Bret Easton Ellis Podcast: in realtà gli concedeva con una certa ironia un assist, perché attribuiva a Todd Phillips una volontà quasi autolesionistica di sovvertire le aspettative, aderendo all'imprevedibilità del personaggio stesso del Joker. Un discorso cinematografico intelligente, come spesso succede quando un cinefilo attento come Quentin parla. Però da una parte della rete quella è stata recepita come una calata di braghe, magari pure pagata. E questo Tarantino proprio non lo vuole far passare. Non censuriamo nulla del linguaggio, allacciate le cinture.

Vado ospite di uno show e dico che mi piace Joker 2. E partono 150 articoli su questa cosa. Una persona lo ascolta, scrive un articolo e poi ne partono 150 che lo copiano [touché Quentin, ci siamo anche noi! ndr]. E poi leggi i commenti: "Quentin è un fottuto stronzo. Quel film fa schifo al cazzo. È uno stronzo di merda se lo dice." E perché sono uno stronzo del cazzo? Mi è piaciuto quel cazzo di film! Questo mi rende uno stronzo fottuto? Il film o ti piace oppure no. Mica sto facendo pubblicità al film, niente. Dico solo che mi piace. Chi se ne fotte di quello che piace a me? Perché cazzo vi interessa quello che mi piace? [...]

Dicono poi che sono un fottuto stronzo per NON aver visto qualcos'altro. Che cazzo ve ne importa a voi di quello che vedo o non vedo io? Qualcuno dice: "Eh, si sta perdendo quell'altra cosa". Beh, sono sicuro che ci sono un sacco di stronzate che pure voi vi state perdendo e a me non me frega proprio niente se ve le perdete!