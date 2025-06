Quel pazzo venerdì sempre più pazzo, Lindsay Lohan rivela che cantare nel film all'inizio "è stato snervante"

News Cinema

Lindsay Lohan ha confessato che uno degli aspetti più complicati di tornare sul set di Quel pazzo venerdì ha coinvolto il microfono: l'idea di cantare le ha causato stress.

Lindsay Lohan è estremamente felice all’idea di tornare al cinema con Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, sequel diretto di Quel pazzo venerdì che le ha concesso una seconda opportunità anche al microfono. Ed è stato proprio la componente musicale a scatenare panico e crisi. Con una data d’uscita ormai fissata per agosto 2025, Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo offrirà un’altra performance canora di Anna, il che ha reso Lindsay Lohan decisamente tesa sul set.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo: come la performance canora ha stressato Lindsay Lohan

Tornare sul set Disney per realizzare un sequel di Quel pazzo venerdì dopo tanti anni è apparso surreale a Lindsay Lohan. Ai microfoni di Elle, ha confessato: “Sono emozionata. È surreale. Non avrei mai pensato di fare un film con un sequel. È qualcosa a cui non pensi davvero. E poi, quando riesci a farlo e a riportare in vita un personaggio che conoscevi così bene, in un certo senso, è emozionante. C'è un senso di conforto che non trovi in un nuovo personaggio. Si è evoluto. Come sono ora? Come possiamo girarlo? Quindi è stato davvero speciale, così come lo è stato girare il mio primo lungometraggio con la Disney dopo così tanto tempo che non lavoravo a lungometraggi. È una cosa davvero bella”.