Queer di Luca Guadagnino è un omaggio - a tutto sesso - a Powell e Pressburger

News Cinema

Dopo il grande successo di Challengers, il regista si sta preparando a presentare (a Venezia?) il suo nuovo film, tratto da un libro di William S. Burroughs e con protagonista Daniel Craig. Ma cosa c'entrano i due autori amatissimi anche da Scorsese, che a loro ha dedicato un doc in arrivo su MUBI?

Cos'hanno in comune Martin Scorsese e Luca Guadagnino? A un primo e superficiale sguardo, la risposta potrebbe essere: pochissimo.

E invece questi due registi condividono una grande passione cinefila: quella per i film di Michael Powell e Emeric Pressburger.

Se ora vi state domandando: "e chi sono questi due?", la risposta è pronta per voi in streaming, giacché tra pochissimi giorni, dal 29 giugno, sarà disponibile su MUBI il bel documentario che Scorsese ha dedicato agli autori di Scarpette rosse, Narciso nero, Duello a Berlino e Scala al paradiso.

Il documentario si intitola Made in England: I film di Powell & Pressburger, e ve ne avevamo parlato qualche mese fa, quando Scorsese lo presentò in prima mondiale al Festival di Berlino, contestualmente al ricevimento dell'Orso d'oro alla carriera.

Questo, comunque, è il trailer di Made in England: I film di Powell & Pressburger:





Ma torniamo a Luca Guadagnino, e soprattutto al suo nuovo film, Queer, che farà seguito al grande successo di pubblico e critica di Challengers e che si dà quasi per certo al prossimo Festival di Venezia.

A un altro festival, quello di Pesaro, che lo ha omaggiato del premio Pesaro Nuovo Cinema 60, Guadagnino ha parlato un po' di questo film che è liberamente tratto dall'omonimo romanzo di William S. Burroughs, da poco ristampato in Italia da Adelphi.

Il regista lo ha definito "il mio film più personale", e ha esplicitamente detto di considerarlo "un omaggio a Powell e Pressburger. Ho visto Scarpette rosse almeno cinquanta volte e penso che di Queer apprezzerebbero le scene di sesso, che sono numerose e abbastanza scandalose".

Protagonista di Queer è Daniel Craig, affiancato dal giovane Drew Starkey. Ambientato nella Città del Messico degli anni Quaranta, Queer vede Craig nei panni di William Lee, un eroinomane che sta cercando di disintossicarsi e che soffre di crisi di astinenza e che prende una sbandata per un giovane tossico di nome Eugene Allerton. Nel cast del film ci sono anche Lesley Manville, Jason Schwartzman e Henry Zaga, cui si aggiungono, come rivelato da Guadagnino a Pesaro, anche tre registi come David Lowery, Ariel Schulman e Lisandro Alonso.

Dopo Queer Guadagnino ha anche in cantiere un film con Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri intitolato After the Hunt, descritto come un omaggio al Woody Allen influenzato da Bergman; un doc su Bernardo Bertolucci e l'adattamento del romanzo di Pier Vittorio Tondelli "Camere separate".