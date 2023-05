Quando Laurence Fishburne salvò Emilio Estevez dalle sabbie mobili sul set di Apocalypse Now

News Cinema

Affiora adesso un aneddoto interessante, raccontato da Emilio Estevez al Jennifer Hudson show, di quando sul set di Apocalypse Now, Laurence Fishburne gli salvò la vita.

Chi ha visto Apocalypse Now (e chi non l'ha visto corra subito ai ripari!) ricorderà sicuramente il ruolo di Clean, il giovane soldato sulla barca che trasporta Willard alla ricerca del colonnello Kurtz. A interpretarlo, in modo straordinario, è un giovanissimo e magrissimo attore di soli 14 anni, quello che poi è diventato il Laurence Fishburne che tutti conosciamo. Sul set di quella lunga e travagliata lavorazione c'erano anche i due figli di Martin Sheen, che li ha avuti giovanissimo e se li era portati dietro, Charlie Sheen ed Emilio Estevez, coetaneo di Fishburne. Ospiti del Jennifer Hudson Show, Martin Sheen ed Emilio Estevez hanno raccontato di quando l'attore salvò Estevez dall'annegamento.

Emilio Estevez racconta così il suo salvataggio da parte di Laurence Fishburne

Così ha raccontato Emilio Estevez la storia, avvenuta durante una pausa della lavorazione di Apocalypse Now, al Jennifer Hudson Show (sotto il video integrale): "Mi disse 'senti, c'è questa barchetta, andiamo a farci un giro'. E io 'certo'. Avevamo entrambi quattordici anni all'epoca. Quindi siamo usciti in questa barca e abbiamo iniziato ad avvicinarci troppo alla costa, così ho detto 'fammi tuffare così ci spingo al largo'. Mi sono tuffato e mi sono trovato nel fango delle sabbie mobili. Stavo proprio andando giù quando vidi Fishburne che mi guardava e urlava "afferra la mia mano!", e poi mi ha ritirato dentro la barca. Da allora siamo sempre stati legati".

Dal canto suo il padre, Martin Sheen, ha raccontato di non aver saputo nulla di quell'incidente (che i due, comprensibilmente, gli avevano tenuto nascosto), fino a qualche decennio dopo quando l'ha letto nel libro autobiografico del figlio "Along the Way: The Journey of a Father and Son". Questa la sua reazione: "Ho chiamato il signor Fishburne per ringraziarlo di aver salvato la vita di mio figlio". Una bella storia, fortunatamente a lieto fine.