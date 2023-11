Quando Dame Judi Dench senza volere si mostrò nuda al telefono a Chris Logan e Ben Whishaw

News Cinema

La grande attrice inglese Judi Dench ha raccontato a un programma radio della BBC un buffo episodio che le è capitato quando la figlia le chiese di fare gli auguri di compleanno all'attore Chris Logan.

Dame Judi Dench è una grande attrice del cinema e del teatro britannico, vincitrice nella sua lunga carriera di una serie sterminata di premi, nonché premio Oscar come non protagonista per Shakespeare in Love, su 8 candidature totali, l'ultima delle quali per Belfast nel 2022. Oggi 89enne, non ha perso un briciolo del suo humour e della sua verve, anche se putroppo da anni combatte con la maculopatia degenerativa, una malattia purtroppo irreversibile che porta alla cecità e che le ha reso più difficile il suo lavoro, che continua a fare con passione. Parlando nella trasmissione di BBC Radio 2 The Zoe Ball Breakfast Show, questa dignitosa signora ha raccontato con molo spirito di un episodio di cui è stata involontaria protagonista... nuda.

Judi Dench e il FaceTime scandaloso

Così Judi Dench ha raccontato la videochiamata che non si è accorta di fare ad un amico e che l'ha messa in una situazione imbarazzante:

Fint (la figlia Finty Williams, ndr) mi ha chiamato una mattina e mi ha detto: "è il compleanno di Chris Logan, che sta facendo una passeggiata a Regent's Park con Ben Whishaw, per favore fagli gli auguri". A questo punto Judi Dench è andata in bagno e si è spogliata per lavarsi, contemporaneamente prendendo in mano il telefono per lasciare un messaggio di auguri: "Ho preso il telefono e ho detto: 'Chris, Tantissimi a...' e ho visto queste due persone che si sono voltate e sono rimaste scioccate. LI stavo chiamando su FaceTime! Neanche sapevo come si facesse, povero Chris, che compleanno!"

Immaginiamo l'imbarazzo di Chris Logan e di Ben Whishaw, ma anche il divertimento: dopo tutto, quanti possono raccontare di avere avuto gli auguri di compleanno da Judi Dench nuda? E il fatto che lei lo abbia raccontato ce la rende ancora più cara.