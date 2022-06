Quando Brad Pitt passò un anno a cercare un tesoro nel suo castello in Francia

News Cinema

Brad Pitt ha raccontato di essere stato convinto da un truffatore che nella sua proprietà in Francia esistesse un tesoro medievale. Ecco cosa ha raccontato.

Brad Pitt, che ritroveremo al cinema il 25 agosto in Bullet Train, si trova in una fase molto particolare della sua carriera, a suo dire (ma speriamo di no) quella finale. Oltre alle interviste promozionali che sta rilasciando per il film, Pitt è oggetto di un profilo da parte della rivista GQ. Durante questa lunga intervista, l'attore e produttore racconta un episodio molto singolare di cui è stato vittima: una truffa che l'ha indotto a cercare nella sua proprietà in Francia, lo splendido Chateau Miraval, un tesoro medievale nascosto.

Brad Pitt cacciatore di tesori

All'epoca sposato con Angelina Jolie, nel 2008 Brad Pitt venne convinto da un uomo di cui non fa il nome, che la proprietà che aveva acquistato in Francia valeva molto di più dei 60 milioni di dollari che avevano pagato. Gli venne detto che c'erano: "milioni di dollari di valore in oro", un tesoro lasciato dai possessori medievali del Castello, "portato dall'Oriente durante le Crociate e sepolto nel terreno". Ora, diteci voi se questa non sembra la trama di un film d'avventure hollywoodiano. Eppure Brad Pitt ci è cascato con tutte le scarpe.

"Diventai ossessionato" - ha raccontato l'attore, che per la ricerca aveva acquistato delle particolari attrezzature radar - "Per un anno intero non riuscivo quasi a pensare ad altro, proprio per l'eccitazione della cosa. Forse ha qualcosa a che vedere col posto dove sono cresciuto, perché sui monti Ozark c'erano sempre storie di casse d'oro nascoste". Alla fine, però, si è scoperto che non c'era proprio niente, e che il furbo truffatore lo aveva individuato come potenziale investitore in una società di apparecchiature radar e per questo si era inventato tutta questa bella storia. "Era la ricerca in sé che era elettrizzante", sostiene Pitt. Che alla fine, però, confessa di essersi sentito "un po' scemo".