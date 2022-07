Prime Video, ecco i Film in streaming a luglio 2022

News Cinema

Prime Video a luglio 2022 propone in streaming tre originali e alcuni film di terze parti recenti, come Spencer, Moonfall e Il colore venuto dallo spazio, da Lovecraft.

Prime Video, gli originali di luglio 2022

In Don't Make Me Go, disponibile dal 15 luglio, il padre single Max (John Cho) scopre di non avere ancora molto da vivere, e decide di partire per New Orleans: vuole incontrare di nuovo i compagni di college per una rimpatriata, ma anche cogliere l'occasione per convincere la sua figlia adolescente Wally (Mia Isaac) a ricongiungersi con la mamma, che ha abbandonato entrambi anni prima. Dirige Hannah Marks.

In Press Play - La musica della nostra vita, dal 16 luglio, Laura (Clara Rugaard) e Harrison (Lewis Pullman) si amano, legati dalla comune passione per la musica: quando Harrison perde la vita in un incidente, Laura scopre che la loro compilation fatta in casa su musicassetta può riportarla indietro nel tempo. Riuscirà a salvare Harrison? Nella "cassetta" ci sono brani di Japanese Breakfast, Father John Misty e Dayglow, tra gli altri.

Tutto è possibile (dal 22) racconta invece di Kelsa, liceale trans all’ultimo anno: scopre che il suo compagno Khal si è innamorato di lei e vorrebbe chiederle di uscire, nonostante abbia timore di quello che potrebbe succedere.

Prime Video, i film di terze parti disponibili nel luglio 2022