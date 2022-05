Prima di Moon Knight, Ethan Hawke difendeva i film con i supereroi

News Cinema

È diventata virale nelle ultime ore una dichiarazione di Ethan Hawke del 2018, dove difendeva con intelligenza i film dei supereroi, molto prima di entrare a far parte del cast di Moon Knight.

Ethan Hawke è entrato ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe da pochissimo, nel ruolo del villain Arthur Harrow in Moon Knight su Disney+, ma non è solo uno dei tanti divi di Hollywood ad aver ceduto alle lusinghe dei Marvel Studios / Disney. In queste ore è diventata virale in rete una sua dichiarazione a difesa dei film di supereroi, rilasciata in un'intervista del 2018, quindi in tempi non sospetti. Colpisce l'equilibrio del giudizio, che segue una visione dell'audiovisivo improntata all'arricchimento umano. Leggi anche Spider-Man No Way Home utile al cinema per Paul Thomas Anderson

Ethan Hawke sui film di supereroi contro il cinema artistico: "L'arte non è mica una gara"

In una vecchia intervista del 2018 rilasciata a RayWorkProductions, Ethan Hawke aveva detto la sua sull'argomento cinecomic e supereroi: attaccati da Martin Scorese e Francis Ford Coppola negli anni, sono stati anche sostenuti filosoficamente da cineasti come Paul Thomas Anderson. Hawke però ne discute dal punto di vista dell'attore, ed esprime concetti tali da essere ancora validi dopo quattro anni, quando è ormai entrato nella famiglia marveliana con Moon Knight. Ecco le sue parole:

Mi piacciono i film di supereroi, mi piacciono i film d'autore. Non credo ci sia una differenza tra arte "alta" e "bassa". Ci sono film in cui la gente mette il cuore e altri film con cui la gente prova solo a far soldi. E quelli che mi piacciono sono i film in cui la gente mette il cuore, una cosa che puoi sentire in un film di supereroi, in un horror o in un film d'autore. [...]

Tutto si trasforma in una competizione: che punteggio ha su RottenTomatoes? Andiamo a leggere quanto ha incassato? Quando tutta questa roba non esisteva, assorbivi un film solo in base a quello che significava per te. Questa non è una gara, l'arte non è questo.

