Prima danza, poi pensa. Alla ricerca di Beckett: il teaser trailer del film biografico con Gabriel Byrne

Arriverà al cinema il primo febbraio Prima danza, poi pensa. Alla ricerca di Beckett, il film di James Marsh dedicato al grande drammaturgo, con uno straordinario Gabriel Byrne. Ecco il teaser trailer.

Dopo La teoria del tutto, in cui ci ha raccontato la vita dell'astrofisico britannico Stephen Hawking, il regista James Marsh - Oscar per il documentario Man on Wire - torna al cinema il prossimo primo febbraio, con BIM Distribuzione, con un altro biopic, Prima danza, poi pensa. Alla ricerca di Beckett, stavolta dedicato al grande drammaturgo irlandese Samuel Beckett, premio Nobel per la letteratura e autore di capolavori del Teatro dell'Assurdo come Aspettando Godot e L'ultimo nastro di Krapp. A interpretarlo è un impressionante Gabriel Byrne. Questo è il primo teaser trailer.

Prima danza, poi pensa. Alla ricerca di Beckett: la trama

Partendo dalla “catastrofica” vittoria del Premio Nobel per la Letteratura nel 1969, Beckett rievoca gli eventi salienti della sua vita in un dialogo immaginario con la personificazione della sua coscienza, lasciando emergere i temi e le riflessioni che hanno reso grandi le sue opere. Ne risulta un ritratto poco conosciuto della sua personalità: buongustaio, solitario, marito infedele, combattente della Resistenza francese e anche grande amico di James Joyce, qui interpretato da Aidan Gillen. Del cast fanno parte anche Sandrine Bonnaire e Maxine Peake, mentre Beckett da giovane è interpretato da Fionn O'Shea..