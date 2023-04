Pretty Woman prima di Julia Roberts: le attrici in lizza per il ruolo da protagonista

News Cinema

Prima di Julia Roberts, Pretty Woman ha valutato accuratamente una rosa di candidate che includeva nomi ben noti in quel di Hollywood.

Oggi Julia Roberts è un’attrice ben affermata nell’olimpo hollywoodiano eppure, come tutte, ha dovuto muovere i primi passi nel mondo dell’intrattenimento lasciando un segno in Pretty Woman. Rom com cult degli Anni ’90 diretta da Garry Marshall, ancora oggi è una delle storie d’amore più romantiche del suo repertorio. Eppure, prima di scegliere Julia Roberts, la produzione ha valutato altre attrici in lizza per il ruolo da protagonista. Chi avrebbe potuto prendere il suo posto?



Pretty Woman: Il Trailer originale

Pretty Woman, le attrici in lizza per il ruolo da protagonista prima di Julia Roberts

Pretty Woman non solo ha permesso a Richard Gere di dividere la scena per la prima volta con Julia Roberts, ma al tempo stesso ha aiutato a lanciare la carriera dell’attrice, oggi icona di Hollywood di cui non potremmo fare a meno. Amatissimo ancora oggi, Pretty Woman è proposto come una sorta di favola moderna (non a caso è ispirata a Cenerentola) anche se senza principi e principesse. E c’è stato un tempo in cui il ruolo di Vivian, la protagonista, aveva interessato anche altre attrici famose. Riuscite ad immaginarvi al suo posto Sandra Bullock? A sua volta attrice ben nota alla commedia, la Bullock avrebbe potuto interpretare la protagonista di Pretty Woman. E non è stata l’unica. Inizialmente si narra che, per il ruolo di Vivian, furono prese in considerazione diverse attrici come Meg Ryan, Kristin Davis (nota soprattutto per il suo ruolo in Sex and the City), Drew Barrymore, Sarah Jessica Parker e persino Madonna.

Poi è arrivato il momento di Julia Roberts, all’epoca un’attrice ancora poco conosciuta e che ha brillato al fianco di Richard Gere in una commedia romantica ancora oggi piuttosto gettonata nel genere. Un’altra curiosità che non tutti sanno è che alcuni dettagli della trama sono stati modificati rispetto alla prima bozza e non perché la parte è stata poi affidata a Julia Roberts. Il personaggio di Vivian in principio avrebbe affrontato diversi temi controversi, come ad esempio la dipendenza da sostanze stupefacenti. In una prima bozza della trama, infatti, una parte del patto stipulato con Edward prevedeva di eliminare l’uso di droghe per una settimana. Il film, del resto, nasceva come drammatico e doveva raccontare della prostituzione a Los Angeles. Cambiare idea ha reso Pretty Woman il cult che è oggi.