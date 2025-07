Presence: un nuovo trailer italiano dell'horror di Steven Soderbergh

News Cinema

Arriva al cinema il 24 luglio con Lucky red il nuovo film di uno dei registi fondamentali del cinema americano contemporaneo. Ecco il nuovo trailer italiano di Presence, primo horror di Steve Soderbergh

Si fa sempre più prossima la data del 24 luglio, che è quella scelta da Lucky Red per il debutto nelle sale italiane di Presence, il nuovo film dell'inarrestabile Steven Soderbergh, eclettico e prolificissimo autore che è uno dei nomi chiave per il cinema americano contemporaneo.

Questa volta, come oramai saprete, Soderbergh ha deciso di affrontare - a modo suo ovviamente - uno dei generi più amati dal pubblico di tutto il mondo, l'horror, che aveva appena sfiorato qualche tempo fa con Unsane.

In questo nuovo film, Soderbergh ribalta letteralmente molte delle regole di quel sottogenere di film dell'orrore che raccontano di una famiglia che si trasferisce in una nuova casa per poi scoprirla infestata da qualche fantasma, poiché tutto Presence è raccontato da un punto di vista preciso: non quello oggettivo del regista, non quello soggettivo di uno dei suoi personaggi in carne e ossa, ma quello - soggettivissimo - della presenza che viene citata nel titolo e che pare infestare la nuova, grande casa di una famiglia un po' in crisi.

A partire da un copione di David Koepp, lo stesso del precedente Black Bag, Soderbergh fa di questo film "un'intelligente riflessione sul cinema e sullo sguardo". La citazione non è casuale: viene dalla recensione di Presence di Federico Gironi, citata proprio in questo nuovo trailer del film.

