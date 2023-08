Povere Creature!, il film di Yorgos Lanthimos in concorso al Festival di Venezia, uscirà nei cinema il 25 gennaio 2024

News Cinema

Dopo la presentazione in concorso al Festival di Venezia 2023 in programma venerdì 1 settembre, dovremo aspettare qualche mese per vedere nei cinema italiani Povere Creature! di Yorgos Lanthimos. Il film con protagonista Emma Stone sarà nelle nostre sale dal 25 gennaio 2024.