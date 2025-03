Pirati dei Caraibi, Ayo Edebiri presa di mira sul web dopo il presunto casting nel franchise

News Cinema

Ayo Edebiri è stata associata al franchise di Pirati dei Caraibi, una fake news che ha generato un'ondata d'odio nei suoi confronti tra insulti e minacce di morte.

Ayo Edebiri deve la sua notorietà a The Bear, ma nelle ultime settimane il suo nome è stato lanciato al centro di un’indiscrezione ritenuta poi fasulla diffusa anche da Elon Musk. Il proprietario di Tesla ha sostenuto via X che Disney avesse scelto Ayo Edebiri come sostituta di Johnny Depp nel prossimo capitolo di Pirati dei Caraibi generando un’ondata d’odio nei confronti dell’attrice. Via Instagram, ha raccontato dell’esposizione ricevuta a causa di quella falsa notizia e delle minacce di morte incassate.

Pirati dei Caraibi, Ayo Edebiri racconta delle minacce di morte ricevute dopo la fake new sul suo casting

Non è chiaro cosa accadrà a Pirati dei Caraibi in futuro né se Johnny Depp riprenderà il ruolo dell’amatissimo Jack Sparrow. Ayo Edebiri, però, ha affrontato le recenti critiche ottenute a causa di una fake news riportata via X anche da Elon Musk, il quale ha sintetizzato il tutto con: “Disney fa schifo”. A causa dell’indiscrezione ritenuta fasulla, l’attrice di The Bear ha raccontato di aver ricevuto critiche razziste e minacce di morte e ha tirato in causa anche il CEO di X:

Sto ricordando quando ho ricevuto alcune delle minacce di morte e degli insulti razzisti più folli della mia vita (non so se è al primo posto, ma di sicuro in Top 3) per un falso reboot di un film di cui non avevo mai sentito parlare a causa di quest'uomo. Quindi non solo è un doppio Sieg Heil fascista, è anche un idiota.

Nonostante la notizia falsa, Ayo Edebiri ha ammesso che non le dispiacerebbe valutare un ruolo nel franchise dei pirati. Oltre al suo nome tra i papabili spicca anche quello di Margot Robbie per guidare uno spin-off di Pirati dei Caraibi al femminile. Secondo quanto riferito da Screen Rant, sarebbero in fase di sviluppo diverse sceneggiature con Craig Mazin, Ted Elliot e Christina Hodson al lavoro.