Pietro Marcello dirige Valeria Bruni Tedeschi nel film biografico Duse

News Cinema

Valeria Bruni Tedesci e Noémie Merlant sono le protagoniste di Duse, il film biografico che il regista Pietro Marcello dedica alla divina Eleonora Duse.

Dopo il successo di Martin Eden, Pietro Marcello torna alla regia con Duse, ha annunciato in anteprima Variety, un film biografico sulla Divina, come era chiamata la grande attrice teatrale Eleonora Duse, celeberrima in tutto il mondo. E a darle il volto è Valeria Bruna Tedeschi.

Pietro Marcello dirige Duse - la trama del film

Ad accompagnare Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo principale in Dune, c'è Noémie Merlant, che interpreta la figlia della grande attrice. I diritti internazionali del film sono stati acquistati dalla The Match Factory, che cerca distributori al marché di Cannes. Eleonora Duse visse tra il 1858 e il 1924, morendo per una polmonite a 64 anni. Fu una vera star, che portò sui palcoscenici mondiali le opere di D'Annunzio e Ibsen, tra gli altri. Duse di Pietro Marcello sarà incentrato sull'ultima parte della sua vita, quando l'attrice aveva 60 anni e, come recita la trama ufficiale: "la sua leggendaria carriera è da tempo finita. Ma negli anni crudeli tra la prima guerra mondiale e l'ascesa del fascismo, la Divina sceglie di tornare dove è iniziata la sua vita, sul palcoscenico. Lottando continuamente con la violenza degli eventi e del potere, e aggrappandosi alla possibilità dell'utopia, fa della sua arte un atto rivoluzionario, a costo di sacrificare perfino la salute e gli affetti. E affronta il suo ultimo viaggio consapevole che può rinunciare anche alla vita, ma non alla sua vera natura".

Il direttore di Match Factory, Michael Weber, ha dichiarato: "Pietro Marcello dimostra in modo brillante la sua bravura nel dare vita a personaggi intellettuali con profonda umanità": Duse è co-prodotto da Palomar e Avventurosa e dalla francese Ad Vitam.