Peter Pan, per il 70° anniversario scopriamo insieme 5 curiosità sul classico Disney

Peter Pan compie 70 anni! Il classico Disney sulle avventure del bambino che non voleva crescere festeggia questo importante traguardo: per celebrarlo, scopriamo insieme 5 curiosità che forse ancora non conoscevate.

Oggi, lunedì 6 febbraio, compie 70 anni uno dei più famosi tra i classici dell'animazione di Walt Disney: Le Avventure di Peter Pan. Tratto dal popolare romanzo per ragazzi scritto dall'autore britannico James Matthew Barrie, Peter Pan nei giardini di Kensington, Peter Pan è il 14° film della Disney e l'ultimo a essere stato distribuito nei cinema grazie alla RKO Radio Pictures. Dopo la sua uscita, infatti, Walt Disney fondò la sua compagnia di distribuzione, la Buena Vista Distribution. Per celebrare questo traguardo così importante, scopriamo insieme 5 curiositàche, forse, ancora non conoscete sul film.

Buon compleanno, Peter Pan! Per i 70 anni del film scopriamone insieme 5 curiosità

I lavori su Le avventure di Peter Pan inziarono già durante la produzione di Biancaneve e i sette nani, tanto che. nella visione di Walt Disney, il film sarebbe dovuto essere il suo secondo lugometraggio dopo la favola della principessa. Tuttavia, a causa di problemi per i diritti dell'opera, lasciati da Barrie al Great Ormond Street Hospital di Londra, Disney dovette rimandare l'inizio della produzione vera e propria. Siamo nel 1940: l'entrata in guerra degli USA solo un anno dopo ritardò ulteriormente l'inizio della lavorazione del film e Peter Pan finì per diventare il quarto film della compagnia, dopo Pinocchio e Bambi. Tuttavia, dopo la fine della guerra, nel 1945, la compagnia era in grande difficoltà e il film venne rimandato nuovamente, fino al 1947, anno in cui la lavorazione della pellicola inizia ufficialmente.

In una prima versione della storia, ricostruita grazie ai disegni originali, mai utilizzati, non soltanto Le avventure di Peter Pan avrebbe avuto un tono generale più oscuro, con inserti molto macabri e lontani dalla concezione dell'animazione disneyana, ma in una prima versione, oltre ai fratelli Darling a volare sull'Isola che non c'è ci sarebbe stata anche Nana, il cagnolone-tata dei tre bambini.

Inoltre, sembra che in una prima versione della storia, la ciurma di pirati di Capitan Uncino si sarebbe dovuta esibire in un numero musicale: una canzone in cui cercavano di convincere i Bimbi Sperduti a unirsi a loro e tradire così il loro amico Peter. La canzone fu scritta da Frank Churchill e Ray Kelly e di questo piccolo intermezzo musicale restano solo i disegni preparatori e un demo registrato.

Con la versione Disney di Peter Pan, per la prima volta, sullo schermo, il Bambino che non voleva crescere viene rappresentato e doppiato da un ragazzo: infatti, fino a quel momento, in ogni rappresentazione teatrale del libro di Barrie, il protagonista era interpretato da una ragazza, mentre, ora, con il film diretto da Hamilton Luske, viene scelto un giovane attore per dare corpo e voce a Peter Pan. Si tratta di un volto noto al pubblico di allora, che ha già collaborato con Walt Disney in diversi film: Bobby Driscoll. Mentre per Wendy Darling, la voce "femminile e gentile" che Disney cercava era la stessa dell'attrice che diede vita al personaggio di Alice di Alice nel Paese delle Meraviglie: Kathryn Beaumont.

Una delle leggende sul making of dei personaggi del film raccontava che per Campanellino/Trilli i disegnatori si erano ispirati a Marilyn Monroe, ma all'epoca della produzione, l'attrice non era ancora un'icona del mondo del cinema. A dare l'ispirazione per il ruolo della fatina fu l'attrice Margaret Kelly. Con il film di Walt Disney, inoltre, la fatina amica di Peter acquista maggiore tridimensionalità e anche se non pronuncia neppure una battuta, è perfettamente in grado di mostrare agli altri comprimari cosa pensa e sente. L'attore e speaker radiofonico Hans Conried interpretò sia Capitan Uncino, antagonista del film, sia il Signor Darling, il padre di Wendy, John e Michael.

Ancora oggi, Peter Pan è considerato uno dei maggiori successi di Walt Disney, in grado di ricordarci che solo chi sogna può davvero volare.