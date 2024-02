Persepolis torna al cinema grazie alla Cineteca di Bologna

News Cinema

Il capolavoro animato diretto da Marjane Satrapi sarà nuovamente al cinema in una nuova edizione 4K curata dalla stessa regista.

Siamo tutti giustamente molto coinvolti da tragedie come guerra in Ucraina, e la situazione in Palestina, ma la cronaca spesso ci fa dimenticare quanto è grave, costantemente, da anni, la situazione in Iran. Anche per questo, e non solo perché si tratta di un film bellissimo, va salutata con entusiasmo l'uscita nelle sale italiane, in una nuova edizione 4K curata dalla stessa regista, di Persepolis, il film d'animazione diretto da Marjane Satrapi assieme a Vincent Paronnaud.

Il film, tratto dall'omonimo fumetto di Satrapi, sarà nei cinema dal 4 marzo distribuito dalla Cineteca di Bologna con il suo progetto Il Cinema Ritrovato. Al cinema, e sarà disponibile sia nella sua versione originale francese (con le voci di Chiara Mastroianni e Catherine Deneuve), sia nella versione italiana (con le voci di Paola Cortellesi, Licia Maglietta e Sergio Castellitto).

Persepolis racconta vent’anni di storia, visti con gli occhi di una piccola iraniana che cresce, cambia, capisce, scopre la storia della propria famiglia e del proprio paese mentre il popolo insorge contro lo Scià, vede una rivoluzione e poi una guerra, soffre, emigra, ritorna nell’Iran degli ayatollah ormai adolescente, quindi scappa di nuovo, stavolta in Francia dove diventa una grande disegnatrice. Marjane Satrapi traduce in raffinate animazioni in bianco e nero la sua autobiografia a fumetti, raccontando con disincantata ironia il suo viaggio dall’infanzia all’età adulta e la sua ricerca di libertà.

Ecco cosa ha dichiarato Marjane Satrapi quando, lo scorso anno, ha presentato il suo film al pubblico della Cineteca di Bologna, legando Persepolis alle proteste che hanno scosso l’Iran dall’autunno del 2022:

“La ragazzina che vedete nel film e che crescendo diventerà la giovane donna che ero io quando ho lasciato il mio Paese, all’età di 23 anni, oggi non avrebbe mai lasciato l’Iran. Oggi quella ragazza sarebbe scesa in strada, avrebbe combattuto, forse avrebbe perso un occhio. All’epoca, noi eravamo così terrorizzati, che non ci azzardavamo a parlare. Ma questa nuova generazione non è spaventata, quel muro di paura è stato abbattuto, ormai è distrutto. Adesso la paura è dall’altra parte, sono loro ad avere paura di noi e fanno bene a essere spaventati. Ma soprattutto, devono temere questa nuova generazione”