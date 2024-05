Per Tommy Wirkola dopo Una notte violenta e silenziosa un horror sugli squali mangiauomini

News Cinema

Il regista norvegese Tommy Wirkola, dopo gli zombi, le streghe e il Babbo Natale assassino di Una notte violenta e silenziosa, dirigerà un horror sugli squali ancora senza titolo.

A prescindere dal fatto che gli squali sono creature ancora misteriose e meravigliose, demonizzati dal cinema, da Lo squalo in poi (ma neanche i documentari di qualche anno fa scherzavano), e dalle occasionali vittime che entrano nel loro habitat, continuano e continueranno sempre a farci paura. Saranno i denti, le dimensioni, la fissità dello sguardo e la potenza, ma che siano veri o finti incutono sempre timore. E nei film, in genere, sono fonte di grande intrattenimento. Ci fa dunque piacere che Tommy Wirkola, regista i cui film ci hanno sempre divertito molto, faccia seguire alla carneficina natalizia di Una notte violenta e silenziosa, un horror sugli squali mangiauomini. Dopo gli zombi di Dead Snow e la strega di Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe, il regista norvegese si accinge ad affrontare un altro mostro, stavolta esistente in natura.

Lo shark attack movie di Tommy Wirkola

Il sottogenere in cui si inseriscono i film che hanno al centro degli squali assassini si chiama genericamente shark attack e quello che dirigerà Wirkola al momento non ha ancora un titolo né dettagli sulla trama. Si conosce solo il nome di un'attrice, quello di Phoebe Dynevor, che dovrà probabilmente vedersela con i terribili mostri marini. Il film sarà prodotto dalla Sony e le riprese inizieranno questa estate in Australia, paese in cui, effettivamente, ci sono stati diversi casi di attacchi di squali all'uomo. Per confermare l'attrazione di quelli che comunemente si chiamano pescecani, sull'argomento ci sono altri due film in arrivo, High Tide e Dangerous Animals. Prepariamoci ad avere di nuovo paura di immergerci nelle acque del mare...