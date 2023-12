Per il mio bene: terminate le riprese del primo film di finzione di Mimmo Verdesca

News Cinema

Pluripremiato per i suoi splendidi documentari sul cinema, Mimmo Verdesca debutta nel cinema di finzione con Per il mio bene, le cui riprese si sono appena concluse. Nel cast Barbora Bobulova, Marie Christine Barrault e Stefania Sandrelli.

Dopo una serie di bellissimi e premiati documentari sul cinema (due Nastri d'Argento per In arte Lilia Silvi e Sciuscià 70 e altri premi, oltre al palcoscenico dei festival più importanti, per Protagonisti per sempre e Alida, dedicato ad Alida Valli), Mimmo Verdesca arriva al cinema di finzione con Per il mio bene, lungometraggio che ha appena finito di girare a Verona, Roma e dintorni. Interpreti del film, scritto con Monica Zapelli e Pierpaolo De Mejo, sono Barbora Bobulova, Stefania Sandrelli, Marie Christine Barrault, grande attrice francese che torna a lavorare in Italia oltre 30 anni dopo due film con Fabio Carpi, e Sara Ciocca, con la partecipazione di Leo Gullotta. Per il mio bene è una produzione Rodeo Drive con Rai Cinema.

Per il mio bene: la trama

In un momento delicato della sua vita, Giovanna ha bisogno della persona che l’ha abbandonata, sua madre biologica. Contattata da un avvocato, la donna però continua a rifiutarla. Giovanna allora parte alla sua ricerca, sicura di farle cambiare idea, ma l’incontro con quella donna misteriosa e ostile porterà a galla verità sconvolgenti.

(foto dal set di Francesca Fago)