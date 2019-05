Paul Walker e Denise Richards giovanissimi nel trailer della versione restaurata di Tammy & the T-Rex

Inutile stare qui a fare lunghe e tediose disamine sui perché e sui percome Steven Spielberg non sia solo uno dei più grandi registi viventi ma uno dei più influenti. Basterebbe, per amore di una semplificazione più che estrema, ricordare come l'americano sia stato in grado con un solo film di lanciare mode e filoni che si sono dimostrati quasi inesauribili: dalla nascita degli shark movie dopo Lo squalo, al rilancio del film di guerra dopo Salvate il Soldato Ryan, tanto per fare due esempi facili facili.

Anche Jurassic Park fu a suo modo capace di inaugurare un piccolo filone di film coi dinosauri: e proprio a questo appartiene un titolo che da noi non è tanto noto, ma che negli Stati Uniti è diventato col tempo un piccolo cult (un po' trash), anche per via dei nomi dei suoi attori protagonisti: il compianto Paul Walker e la ex signora Charlie Sheen, Denise Richards.

Il film in questione è Tammy e il T-Rex, commedia un po' di fantascienza e un po' horror, diretta nel 1994 (un anno dopo Jurassic Park, quindi) da Stewart Raffill, il regista di Philadelphia Experiment, che raccontava di uno scenziato pazzo che trasferiva il cervello di un liceale assassinato in un robot che aveva le sembianze di un tirannosauro: e il ragazzo/robot/dinosauro, dopo essersi vendicato dei suoi assassini, andava con la fidanzata Tammy alla ricerca di un nuovo corpo - questa volta umano - per il suo cervello.

E siccome, come avrete intuito dalle date, questo capolavoro compie nel 2019 venticinque anni; e siccome non è che si restaurano solo i grandi capolavori, ma anche guilty pleasure come questi, ecco qui il trailer della versione restaurata da Tammy e il T-Rex, con Paul Walker e Denise Richards in tutto il loro splendore: