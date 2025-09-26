TGCom24
Asghar Farhadi
Asghar Farhadi
News Cinema

Parallel Tales: al via le riprese del film di Asghar Farhadi con Catherine Deneuve e Isabelle Huppert

Mauro Donzelli

Sono iniziate in Francia, a Parigi, le riprese del nuovo film francese del regista iraniano due volte vincitore dell'oscar Asghar Farhadi con protagoniste Isabelle Huppert e Catherine Deneuve e dal titolo Parallel Tales. Ecco tutti i dettagli.

Parallel Tales: al via le riprese del film di Asghar Farhadi con Catherine Deneuve e Isabelle Huppert

Asghar Farhadi è uno degli autori più apprezzati del cinema mondiale di questo secolo, con all'attivo, uno fra i pochi, ben due vittorie dell'oscar per il miglior film internazionale, per Una separazione e Il cliente. Dopo quattro anni di pausa da Un eroe, premiato a Cannes con il Grand Prix, è tornato sul set in questi giorni con il suo nuovo film.

Infatti, secondo quanto riportato da Mansour Jahani, giornalista cinematografico indipendente e internazionale, il regista iraniano Asghar Farhadi ha iniziato le riprese di Parallel Tales, a Parigi, lo scorso 8 settembre, con nel cast Isabelle Huppert, Adam Bessa e Catherine Deneuve, oltre a Vincent Cassel, Virginie Efira e Pierre Niney.

Un ritorno in Francia, per Farhadi, che nel 2013 aveva diretto Un passato a Parigi, con Bérénice Bejo (premiata come miglior attrice a Cannes) e Tahar Rahim protagonisti. Le riprese di Parallel Tales dureranno tre mesi. La società francese Memento Production e la società americana Anonymous Content stanno il film, insieme ad Asghar Farhadi stesso. Una coproduzione tra Francia, Stati Uniti, Italia e Belgio.

foto Carole BÉTHUEL
Mauro Donzelli
