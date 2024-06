Paddington in Perù, ecco il trailer ufficiale di Paddington 3!

News Cinema

Paddington in Perù è il terzo film della serie, con protagonista l'irresistibile orsetto creato da Michael Bond. Ecco a voi il trailer di Paddington 3.

Si avvicina Paddington 3, cioè Paddington in Perù! Studiocanal ha appena diffuso il primo trailer ufficiale del terzo capitolo della serie, tratta dai racconti di Michael Bond dedicati al popolare orsetto ghiotto di panini alla marmellata di arance. Londinese solo d'adozione, Paddington in questa nuova avventura trascina tutta la famiglia nel natìo Perù, per nuove avventure esotiche!



Paddington 3: Il Primo Trailer Ufficiale del Film - H

Paddington 3, la trama di Paddington in Perù

Paddington in Perù è il terzo film dal vero (anche se l'orsetto è realizzato in CGI) della serie cinematografica basata sui racconti di Michael Bond. Lo scopo del viaggio di tutta la famiglia Brown è visitare la mitica zia Lucy, ora residente in una casa di riposo per orsi. Quando si trovano lì, un mistero spinge l'orsetto e i suoi ad affrontare la Foresta Amazzonica, in direzione delle vette più alte del paese.

Dopo il grande successo di Paddington (2014) e Paddington 2 (2017), Paul King ha lasciato la sedia da regista all'esordiente Dougal Wilson, pur rimanendo come coautore del soggetto. Il cast dei primi due film è riconfermato, con l'unica eccezione di Emily Mortimer che ha rimpiazzato Sally Hawkins come signora Brown. Prevista la partecipazione di Jim Broadbent, Olivia Colman e Antonio Banderas, come abbiamo visto dalle immagini, mentre è Imelda Staunton a dare la sua voce originale alla zia Lucy. I due lungometraggi precedenti si sono rivelati dei buoni successi mondiali, avendo incassato rispettivamente 282.460.000 e 227.310.000 dollari (fonte Boxofficemojo): questo terzo film si è fatto attendere molto, ma in Inghilterra si farà attendere meno che nel resto del mondo, visto che in Gran Bretagna sbarcherà già a novembre, mentre altrove bisognerà aspettare i primi mesi del 2025.