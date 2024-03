Oscar 2024, John Cena nudo sul palco del Dolby Theatre, la gag è virale: "Non posso aprire la busta"

News Cinema

Il famoso wrestler e attore ha dato vita ad un momento esilarante durante la cerimonia degli Oscar. Per consegnare il Premio per i Migliori Costumi, John Cena è salito sul palco indossando solo un paio di Birkenstock ai piedi. Ma era davvero completamente nudo?

Non c'è cerimonia degli Oscar senza un pizzico di sano trash. A regalarne una consistente quota, dutante la 96esima edizione degli Academy Awards, ci ha pensato John Cena. L'attore, apparso in un cameo nel film Barbie, si è presentato sul palco del Dolby Theatre 'come mamma l'ha fatto' per annunciare in vincitore nella categoria - ironicamente - Migliori Costumi.

La gag è stata introdotta da Jimmy Kimmel, il quale ha ricordato al pubblico un folle fuori programma che ha scritto la storia degli Oscar.

Alla 46esima edizione degli Academy Awards, nel 1974, David Niven stava presentando Elizabeth Taylor quando un uomo nudo - uno streaker - ha attraversato il palco correndo. Riuscite a immaginare se un uomo nudo corresse attraverso il palco OGGI? Non sarebbe pazzesco?

A quel punto, i presenti hanno cominciato a sospettare che ci fosse un siparietto in arrivo. Di certo, nessuno si aspettava di veder sbucare timidamente la testa di John Cena da dietro le quinte.

"Psst, Jimmy! Vieni qui!" ha bisbigliato il wrestler. Ha fatto seguito un simpatico scambio di battute tra il conduttore e il suo 'disturbatore', in cui quest'ultimo ha confessato di aver cambiato idea e non voler più fare la parte dello streaker.

Onestamente, dovresti vergognarti in questo momento per aver suggerito un'idea così di cattivo gusto. Il corpo maschile non è uno scherzo!

Kimmel, infine, ha lasciato la ribalta all'attore 46enne, 'costringendolo' ad uscire allo scoperto: "Andiamo. Davvero non lo farai? Bene, almeno consegna il premio. Dio, sei il peggiore." John Cena si è quindi mostrato interamente, con addosso solo un paio di Birkenstock e la busta con il nome del vincitore a coprire le parti intime. Il tutto tra le fragorose risate generali. "I costumi... sono così importanti - ha esordito il lottatore, con cipiglio scherzosamente imbarazzato - Forse la cosa più importante che ci sia". Infine, Cena ha concluso la gag con un esilarante: "Non riesco ad aprire la busta."

Al termine della clip di rito, che ha presentato i candidati alla statuetta, la regia è tornata sul palco del Dolby Theatre, rivelando che, nel frattempo, l'ex wrestler professionista ha provveduto a 'coprirsi' con una vistosa tenda color carne, indossata a mo' di toga. Ad aggiudicarsi il Premio Oscar per i Migliori Costumi è stato Povere Creature! di Yorgos Lanthimos.

Ma John Cena era davvero completamente nudo, come ci ha fatto credere? L'interprete di Argylle, in realtà, aveva adottato alcune precauzioni, per tamponare eventuali imprevisti che lo avrebbero reso tristemente 'immortale' nella storia di Hollywood. Alcune foto trapelate dal backstage e diffuse dal magazine People dimostrano che Cena, in effetti, indossava un perizoma color carne, a coprire le sue pudenda quel tanto da evitare lo scandalo. Del resto, si sa, prevenire è sempre meglio che curare!