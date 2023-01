Oscar 2023: è record di prime volte per le nomination ad attori e attrici

News Cinema

Ben 16 delle 20 candidature agli Oscar di quest'anno rappresentano la prima nomination per gli interpreti, vediamo di chi si tratta.

Tra i molti record delle nomination agli Oscar di quest'anno, che sono sicuramente tra i più inclusivi e rappresentativi della storia, forse la sorpresa maggiore sta nel numero di prime candidature per gli attori e le attrici: ben 16 dei prescelti, su 20, non ne avevano mai ricevuta una. Vediamoli nel dettaglio, cominciando dalle signore.

Sono 3 su 5 le interpreti alla loro prima candidatura. Oltre alla malese Michelle Yeoh, veterana del cinema di Hong Kong e prima attrice di nazionalità asiatica a ricevere una candidatura all'Oscar, come miglior attrice, per Everything Everywhere All at Once, la new entry più rilevante e inattesa è Andrea Riseborough, straordinaria attrice britannica per cui da tempo facciamo il tifo. Il film per cui è candidata, To Leslie, è un'opera prima indipendente, diretta da Michael Morris, dove interpreta una donna alcolizzata che cerca di recuperare il rapporto col figlio. Non c'è stato un gran battage pubblicitario ma il film e la performance dell'attrice sono stati adorati da colleghe illustri come Gwyneth Paltrow, Kate Winslet e Jennifer Aniston. C'è poi il caso di Ana de Armas, candidata per il suo convincente ritratto di Marilyn Monroe nel fittizio biopic tratto dal romanzo di Joyce Carol Oates, Blonde, che nononostante la controversa accoglienza al film, era impossibile da ignorare.

Sono quattro le attrici candidate quest'anno per la prima volta. Partiamo da Hong Chau, nata in Tailandia da genitori vietnamiti, che abbiamo già visto in Downsizing e che ha ricevuto la sua prima nomination per The Whale. Proseguiamo poi con l'irlandese Kerry Condon, candidata per Gli spiriti dell'isola. Gli spettatori televisivi la conosceranno come la Stacey Ehrmantraut di Better Call Saul o come l'Ottavia di Roma, ma al cinema, sempre diretta da Martin McDonagh, era nel cast di Tre manifesti a Ebbing, Missouri e di This Must be the Place di Paolo Sorrentino. Neocandidata anche un'altra attrice nata a Los Angeles ma di chiare origini asiatiche, Stephanie Hsu, per Everything Everywhere All at Once. È stata Soo in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli ma ha una carriera prevalentemente televisiva. Noi la abbiamo apprezzata nel ruolo di Mei in La fantastica Mrs. Maisel. Per quanto possa sembrare strano, chiude il quartetto la veterana Jamie Lee Curtis, mai candidata all'Oscar, per il suo ruolo nell'apprezzatissimo Everything Everywhere All at Once.

Candidati come migliori attori protagonisti

Sono tutti neofiti dell'Oscar, per quanto possa sembrare strano, i cinque candidati come miglior attore protagonista, a partire da due interpreti di provata bravura come Colin Farrell per Gli spiriti dell'isola e il meraviglioso Bill Nighy, interprete di Living, rilettura di Vivere di Akira Kurosawa. C'è poi il redivivo Brendan Fraser, che ha commosso tutto col suo ruolo in The Whale. Più giovani gli altri due, l'americano Austin Butler (31 anni) per il suo ritratto del re del rock 'n roll in Elvis e l'irlandese Paul Mescal (27 anni il 2 febbraio) per Aftersun, altro film indipendente. L'attore ha vinto un BAFTA per Normal People e lo abbiamo visto in La figlia oscura.

Candidati come migliori attori non protagonisti

Con l'unica eccezione di Judd Hirsch, veterano di Hollywood, classe 1935, già candidato nel 1981 per Gente comune e quest'anno per il ruolo dello zio Boris in The Fablemans di Steven Spielberg, sono alla loro prima nomination gli altri quattro attori, a partire da un altro veterano, il bravissimo Brendan Gleeson, che viene finalmente riconosciuto per il suo apporto a Gli spiriti dell'isola. Per il film indipendente Causeway è candidato l'afro-americano Brian Tyree Henry, Tra i suoi (molti) crediti precedenti ricordiamo Se la strada potesse parlare, La donna alla finestra, Godzilla vs. Kong, Eternals e Bullet Train e l'Atlanta televisivo. Come voice actor ha lavorato per Spider-Man: un nuovo universo e per il sequel. L'irlandese Barry Keoghan (grande presenza per l'Irlanda a questi Oscar!) è uno dei nostri attori preferiti tra quelli della nuove generazioni e arriva alla sua prima candidatura con Gli spiriti dell'isola. Orfano di madre a 11 anni, cresciuto in varie famiglie in affido, l'attore oggi trentenne ha trovato nella recitazione la sua seconda occasione e strumento di riscatto: Il sacrificio del cervo sacro, Dunkirk, American Animals, Eternals e The Batman sono solo alcuni dei film in cui lo abbiamo apprezzato. Infine, di Ke Huy Quan, attore americano di origine vietnamita, ormai si sa tutto: il suo è un ritorno al cinema alla grandissima, con Everything Everywhere All at Once, dopo le sue performance da bambino in I Goonies e Indiana Jones e il tempio maledetto.