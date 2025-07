Operazione Vendetta: in streaming su Disney+ il bel film di spionaggio con Rami Malek

News Cinema

Da oggi mercoledì 17 luglio sulla piattaforma della Disney il film diretto da James Hawes che aggiona ai nostri tempi la struttura dei film di spionaggio intrisi di paranoia degli anni Settanta. Ecco trama e trailer di Operazione Vendetta.

Uscito lo scorso mese di aprile nelle nostre sale, Operazione Vendetta - film di spionaggio che vede protagonista Rami Malek e che aggiorna ai nostri tempi e alle nostre tecnologie temi e strutture del cinema di spionaggio degli anni Settanta, intriso di paranoie - debutta oggi mercoledì 17 luglio in streaming su Disney+, ed è una ottima notizia per chi non ha visto il film al cinema e si facesse venire la voglia di recuperarlo.

Operazione Vendetta vede Malek nei panni di Charlie Weller analista della CIA specializzato in crittografia tanto geniale quanto non a suo agio nel mondo. Un mondo che però Charlie decide di affrontare, a testa bassa, quando sua moglie rimane uccisa in un attacco terroristico a Londra, e i suoi superiori di Langley sembrano non sufficientemente motivati a rintracciare i responsabili: sarà quindi Charlie a decidere da solo di promuoversi a agente operativo e a assegnarsi una missione rischiosa e politicamente scomoda, che dagli Stati Uniti lo porterà a in città Parigi, Marsiglia, Istanbul, Madrid e sperduti avampositi russi sul mar Baltico, attraverso un intricato labirinto di inganni e tradimenti e cercando di restare un passo avanti ai suoi inseguitori e di portare a termine la sua personale missione di giustizia e vendetta.

Per sapere di più sul film potete leggere la recensione di Operazione Vendetta di Federico Gironi, ma anche la sua intervista al regista James Hawes (che è quello che ha diretto la prima stagione di Slow Horses, tanto per rimanere in tema di spionaggio) e quella all'attrice irlandese Caitriona Balfe. Qui di seguito, invece, il trailer italiano ufficiale.

Operazione Vendetta: il trailer