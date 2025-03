One Battle After Another: Leonardo DiCaprio nelle prime immagini che annunciano il trailer

News Cinema

Il primo trailer di One Battle After Another, il nuovo atteso film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, è in arrivo. Lo annuncio un video con le primissime immagini del film.

One Battle After Another, è questo il titolo del nuovo, attesissimo film di Paul Thomas Anderson, uno dei maggiori registi in circolazione.

Libero adattamento del romanzo "Vineland" di Thomas Pynchon, dalle cui opere Anderson aveva già tratto Vizio di forma, One Battle After Another vede protagonista Leonardo DiCaprio, che vediamo nelle immagini di questo primo, breve video del film che annuncia l'uscita del trailer vero e proprio previsto per la prossima settimana.

Al fianco di DiCaprio nel cast del film ci sono Regina Hall, Sean Penn, Alana Haim, Teyana Taylor, Wood Harris e Benicio del Toro.

One Battle After Another è previsto in uscita nelle sale americane il 26 settembre prossimo, una data che potrebbe lasciare intuire la presenza del film nel programma del Festival di Venezia, dove il regista ha già presentato The Master.

One Battle After Another: il video che annuncia il trailer