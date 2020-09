Notturno: la nostra video-intervista al regista Gianfranco Rosi

News Cinema

È nei cinema italiani il nuovo film dell'autore di Sacro GRA (Leone d'oro a Venezia) e Fuocoammare (Orso d'oro a Berlino). Lo abbiamo incontrato alla Mostra del cinema, dove Notturno è in concorso.

Dopo aver vinto il Leone d'oro nel 2013 per Sacro GRA (e anche l'Orso d'oro a Berlino nel 2016 per Fuocoammare), Gianfranco Rosi è nuovamente protagonista quest'anno al Festival di Venezia presentando in concorso il suo nuovo Notturno, nel quale racconta col suo stile inconfondibile, e filtrata attraverso il suo sguardo, la realtà del Medio Oriente dilaniato dalle guerre.

Risultato di tre anni di riprese svoltesi nelle aree di confine tra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, Notturno è nei cinema italiani a partire dal 9 settembre, distribuito da 01 Distribution.

A Venezia abbiamo incontrato Gianfranco Rosi, e questo è quello che ci ha raccontato del suo film.

Gianfranco Rosi parla di Notturno: la nostra video-intervista