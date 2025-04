Non solo Jurassic World: guerra del Vietnam e dinosauri nel teaser trailer di Primitive War

News Cinema

Un film di dinosauri ambientato durante la guerra del Vietnam? Non possiamo perderlo. Ecco il teaser trailer di Primitive War.

La premessa del film di cui vi parliamo adesso, Primitive War, è a dir poco intrigante e promette uno di quei film d'avventura e azione che quasi ci commuovono tanto sembrano appartenere al passato. Nel film diretto da Luke Sparke e tratto da un romanzo del 2017 di Ethan Pettus, infatti, un plotone di soldati durante la guerra del Vietnam viene mandato in missione alla ricerca di commilitoni scomparsi e si ritrova alle prese coi dinosaruri. Cosa chiedere di più a un popcorn movie? Intanto questo è il teaser trailer.

Primitive War: l'action bellico coi dinosauri

Come avete visto dal trailer, Primitive War mette insieme diversi generi: cinema di mostri, bellico, surival movie e action. Certo le creature saranno tutte in CGI e non avranno la resa realistica dei loro simili in Jurassic Park e Jurassic World, ma non tutti possono contare su certi budget e il film potrebbe comunque essere divertente. Il regista Luke Sparke è anche autore dell'adattamento, produttore, montatore e scenografo: un modello per il cinema di genere indipendente. Nel cast si possono riconoscere l'attore di True Blood, Ryan Kwanten e Jeremy Piven, mentre gli altri sono Tricia Helfer, Nick Wechsler, Lincoln Lewis, Ana Thu Nguyen, Anthony Ingruber, Jeremy Lindsay Taylor, Jake Ryan, Carlos Sanson Jr., Marcus Johnson, Henry Nixon e Aaron Glenane.