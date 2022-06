Non aprite quella porta diventa un videogame: il trailer red band di The Texas Chainsaw Massacre

News Cinema

Il seminale film di Tobe Hooper è ora diventato un gioco della Gun Interactive che sarà disponibille dal 2023 per Playstation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC via Steam e Microsoft Store e sarà lanciato su Game Pass su Xbox e PC.

Vi piaccia o meno il genere - ma sarebbe meglio vi piacesse - ci sono pochi dubbi che Non aprite quella porta di Tobe Hooper è un film che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema, affermandosi come uno degli horror più citati, amati, imitati di tutti i tempi, capace di una radicalità che colpisce ancora oggi, figuriamoci quasi cinquant'anni fa.

Nel corso di questi decenni questo capostipite dello slasher moderno ha generato un gran numero di filiazioni dirette tra sequel, reboot, prequel, l'ultima delle quali è nuovo Non aprite quella porta che ha debuttato pochi mesi fa in streaming su Netflix. Ma queste filiazioni non hanno riguardato solo il cinema: già nel 1982 venne prodotto un videogame che s'ispirava direttamente alle vicende di Leatherface, e ora ne sta arrivando uno nuovissimo, dedicato alle più moderne console e ai PC.

Sviluppato dalla Gun Interactive, che già aveva realizzato un gioco basato su di un'altra celebre serie di horror slasher, quella di Venerdì 13, The Texas Chainsaw Massacre (questo è il titolo del nuovo videogame) è stato presentato in questi giorni al Summer Game Fest, e ora ne è stato diffuso un trailer red band che vi presentiamo qui di seguito.

The Texas Chainsaw Massacre sarà disponibille dal 2023 per Playstation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC via Steam e Microsoft Store e sarà lanciato su Game Pass su Xbox e PC.