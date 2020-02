No Time to Die: lo spot del SuperBowl del nuovo film di 007

News Cinema

Anche James Bond ha fatto la sua apparizione nell'intervallo della finale della NFL vinta dai Kansas City Chiefs. Al cinema in italia arriverà il 9 aprile.

Tra gli spot appositamente realizzati per lo spazio pubblicitario televisivo più costoso, ambito e visto del mondo, quello contenuto all'interno della diretta del SuperBowl, la finale del campionato americano della NFL, c'era ovviamente anche quello di No Time to Die, che è il nuovo film di James Bond, l'ultimo che vedrà Daniel Craig vestire i panni di 007.

Il film vedrà un Bond ritiratosi a vita privata essere costretto a tornare in azione su pressioni dell'Mi6 e dell'amico di una vita della CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright), per liberare uno scienziato rapito. Così, 007 si troverà di fronte a una complessa cospirazione che mette a rischio le sorti dell'intero pianeta, ordita da un nuovo folle supercattivo (Rami Malek). E incrocerà nuovamente la sua strada con quella di Madeleine Swann (Léa Seydoux) e di Blofeld (Christopher Waltz). Affascinante new entry nel cast è invece quella di Ana de Armas, nei panni di un'agente della CIA che opererà assieme a 007.

Ecco lo spot del SuperBowl del 25mo film di James Bond: No Time to Die: